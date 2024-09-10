Fitch Ratings'ten yüksek güven mesajı! Not artırımının ardından 2025 tahmini geldi

10 Eylül 2024 11:56 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:58

Fitch Ratings'in cuma günü Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltti. Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, kararı değerlendirerek Türkiye'ye dair beklentilerini paylaştı. 2025'in ilk çeyreğinde kademeli gevşeme beklendiklerini ifade eden Erich Arispe Morales, kur korumalı mevduat ve dolarizasyondaki düşüşe dikkat çekti.

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Türkiye'de sıkı para politikası duruşu meyvesini vermeye devam ediyor. Son olarak Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselterek not görünümünü durağan olarak belirledi. Kararı değerlendiren Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, 2025 tahminlerini sıraladı.

KADEMELİ GEVŞEME BEKLENTİSİ

Fitch Ratings, geçen yıl eylülde Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Fitch Ratings Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, para politikasında 2025'in ilk çeyreğinde kademeli gevşemenin başlayacağını ifade etti.

Türkiye'de not görünümünün iyileşmeye başladığını söyleyen Morales, ekonomik programın siyasi liderlikten destek aldığını dile getirdi.

Morales, uluslararası rezervlerin arttığına dikkat çekerek kur korumalı mevduat ve dolarizasyondaki düşüşün altını çizdi.

Morales, "Hükümet ve ekonomi otoritelerinin, sıkı para politikasını sürdüreceğine ilişkin güvenimiz arttı. Bu yıl gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine yakın olan bütçe açığının önümüzdeki yıl yüzde 3 civarında konsolide edileceğine inanıyoruz." dedi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Kıdemli Direktör ayrıca "TCMB enflasyonu düşürme süreciyle daha uyumlu olacağını düşünüyoruz. Ekonomi, 2025'te net ihracat destekli büyüme modeliyle dengelenmeyi sürdürecek. Türkiye'de bu yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 43 ve gelecek yıl sonunda yüzde 21'e gerilemesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Morales şöyle devam etti;

"2025 sonunda para politikasında kademeli bir gevşeme yaşanacak. Enflasyon beklentileri iyileşecek ancak aynı zamanda dolarizasyondaki azalmanın devam etmesi için, para politikasının sıkı kalmaya devam etmesi gerekecek.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 3,5 ve 2025'te yüzde 2,8 ile görece düşük bir büyüme bekliyoruz.

2025, ekonominin iç talep ve tüketim odaklı bir modelden daha net ihracat destekli bir büyüme modeline doğru yeniden dengelenmeye devam ettiği ve enflasyonun yüksek olacağı bir dönem olmaya devam edecek.

Mali politika, 2025'te enflasyondaki düşüşe katkı verecek.

Fitch,, rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda 165 milyar dolara yükselmesi öngördü.