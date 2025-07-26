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 | Yusuf Özgür Bülbül

Fitch teyit etti: Türkiye'nin kredi notu belli oldu!

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "BB-" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti...

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Fitch teyit etti: Türkiye'nin kredi notu belli oldu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 01:15
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 01:24

, 'nin kredi notunu etkileyen hem zayıf hem de güçlü yönleri analiz etti. Uluslararası kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

DURAĞAN OLARAK TEYİT ETTİ

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BB-", not görünümünün ise "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

Fitch teyit etti: Türkiye'nin kredi notu belli oldu!

Türkiye'deki politika risklerine ve kredi notunu etkileyen zayıf ve güçlü unsurlara değinilen açıklamada, ülkenin düşük kamu borcu, dış finansmana erişimin sürdürülebilmesi, dayanıklı bankacılık sektörü ve "BB" grubunun ortalamasına göre yüksek kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla gibi güçlü yönlerinin bulunduğu vurgulandı.

SEÇİMLER ÖNCESİ GEVŞEME BEKLENTİSİ

Açıklamada, Fitch'in temel senaryosunun politikaların 2026 boyunca görece sıkı kalacağı yönünde olduğu belirtilerek, 2028'deki seçimler öncesinde bir gevşeme beklendiği ancak negatif reel faizlere dönüşün öngörülmediği kaydedildi.

Fitch teyit etti: Türkiye'nin kredi notu belli oldu!

Haziranda yüzde 35'e düşen enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerilemesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ancak bu oranın hala yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,9, 2026'da yüzde 3,5 ve 2027'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Artan politika güvenilirliğiyle desteklenen enflasyonda kalıcı düşüş ve makro dengesizlik riskinin azalmasının Türkiye'nin kredi notunda artışa neden olabileceği belirtilen açıklamada, dış tamponlarının belirgin şekilde güçlenmesinin de kredi notuna olumlu etki yapabileceği vurgulandı.

Fitch teyit etti: Türkiye'nin kredi notu belli oldu!

Fitch Ratings, geçen yıl eylül ayında, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ocak ayında yaptığı değerlendirmede de Türkiye'nin kredi notunu ve not görünümünü teyit etmişti.

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# Ekonomi
#Ekonomi
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