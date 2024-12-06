Fitch, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi

06 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 09:27

Fitch Ratings, Aralık 2024 Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye'nin 2024 yılı için büyüme tahminini yüzde 2,9 olarak belirtti. 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 3,5 büyüme öngören kuruluş, ekonomik toparlanmanın kademeli bir seyir izleyeceğine dikkat çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings​, Aralık ayı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. "ABD'nin Tarife Artışları Yaklaşıyor" başlıklı raporda, dünya ekonomisinin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin büyüme​ tahminlerinde yukarı yönlü revizyon yapıldığı açıklandı. Rapora göre, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2,8, 2025'te yüzde 2,6 ve 2026'da yüzde 2,3 büyümesi bekleniyor. Eylül ayında yayımlanan tahminlerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 2,5 olarak öngörülmüştü.

ABD EKONOMİSİ GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUYOR

Raporda ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyüyeceği, 2024’te yüzde 2,1 ve 2026’da yüzde 1,7 büyüyeceği tahmin​ ediliyor. Tüketici harcamalarındaki kademeli yavaşlama beklentilerinin henüz gerçekleşmediğine dikkat çekilen raporda, ABD ekonomisinin güçlü bir performans sergilemeye devam ettiği vurgulandı.

EURO BÖLGESI’NDE CILIZ TOPARLANMA

Euro Bölgesi için büyüme beklentileri daha sınırlı tutuldu. Raporda bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8, 2024’te yüzde 1,2 ve 2026’da yüzde 1,3 büyüyeceği öngörülüyor. Hane halkı reel gelirlerinde artış görülse de, tüketimdeki toparlanmanın zayıf kaldığı ifade edildi. Ayrıca, bölgede tasarruf oranlarının arttığı, şirketlerin ABD'nin korumacılık politikaları ve Almanya’nın ihracat sektöründeki dinamizm kaybı nedeniyle endişe duyduğu kaydedildi. Fransa'daki mali sıkılaşma beklentilerinin de baskı oluşturduğu belirtildi.

ÇİN EKONOMİSİ VE MALİ DESTEK İHTİYACI

Raporda, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8, 2024’te yüzde 4,3 ve 2026’da yüzde 4 büyümesi beklendiği ifade edildi. Ancak büyümenin yüzde 4'ün altına düşmesini engellemek için mali destek politikalarının artırılmasının gerekebileceği vurgulandı.

FITCH’TEN TÜRKİYE İÇİN REVİZE EDİLEN TAHMİNLER

Fitch, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Raporda Türkiye’nin 2024 yılında yüzde 2,6, 2025’te yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği belirtildi. Eylül ayında yapılan tahminlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 3,7 olarak açıklanmıştı. Bu yılın üçüncü çeyreğindeki büyümenin beklentilerin altında gerçekleştiği ve ekonomiyi soğutmaya yönelik çabaların etkisini göstermeye başladığına işaret edildi. Fitch Ratings’in raporu, küresel ve yerel ekonomilerdeki dinamiklerin farklılıklarını ortaya koyarken, ekonomilerin önümüzdeki dönemde karşılaşacağı risklere de ışık tutuyor.