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 | Bengü Sarıkuş

Fitch'ten kritik Türkiye değerlendirmesi

Dünyanın en prestijli kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings, Türkiye ve bankacılık sektörü üzerine düzenlediği toplantıda Türkiye'de faiz konusuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Fitch, Türkiye'de bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 34,31 olacağını belirtti.

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Fitch'ten kritik Türkiye değerlendirmesi
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 17:19

Fitch, Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerde bulunurken, TCMB rezervlerinin azalmasına rağmen önceki yıllara göre daha güçlü durumda olduğunu ifade etti ve değerlendirmesinin devamında, ""Türkiye'nin temmuzdaki değerlendirmesinde politikaların tutarlılığını dikkate alacağız. TCMB'den bu noktada faiz artışı beklemiyoruz" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ve bankacılık sektörü üzerine bir webinar düzenledi. Burada konuşan Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politik belirsizliklere karşı adım attığını değerlendirirken, "TCMB rezervleri azalmasına rağmen önceki yıllara göre daha güçlü durumda" dedi. Enflasyonun Türkiye'nin en temel politika gündemi olmayı sürdürdüğünü belirten Arispe, "Mali konsolidasyon TCMB'ye enflasyon ile mücadelede ivme kazandırır" şeklinde söyledi.

Fitch'ten kritik Türkiye değerlendirmesi

FITCH'TEN ENFLASYON TAHMİNİ

Fitch, Türkiye'de bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 34,31 olacağını belirtti. Fitch Kıdemli Direktörü Arispe, "Türkiye'nin temmuzdaki değerlendirmesinde politikaların tutarlılığını dikkate alacağız" dedi ve "TCMB'den bu noktada faiz artışı beklemiyoruz" şeklinde ifade etti.

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