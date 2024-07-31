Fitch'ten Türk bankalarına 'ılımlı bozulma' uyarısı

31 Temmuz 2024 12:14 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:15

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Fitch, Türk bankacılık sektörünün nötr olan değerlendirmesini iyileşiyor olarak güncelledi

Fitch, Türk bankacılık sektörünün nötr olan değerlendirmesini iyileşiyor olarak güncelledi

Fitch’ten Türk bankaları için uyarı raporu yayınlandı. Türk bankalarının marj baskısı altında olduğunu ifade eden Fitch, "Ilımlı bozulma var" dedi.

FİTCH TÜRK BANKALARINI DEĞERLENDİRDİ

Fitch Ratings'in son üç aylık Türk Bankaları Veri İzleme Raporu'nu yayınladı.

Türk bankalarının marj baskısı altında olduğunu belirten Fitch Ratings, Türk bankalarının marj baskısı altında olduğunu ve varlık kalitesinde ılımlı bir bozulma beklendiğini açıkladı.

VARLIK KALİTESİNDE ILIMLI BOZULMA VAR

Rapora göre, parasal sıkılaştırma, kredi büyüme sınırlamaları ve yüksek TL fonlama maliyetleri ve bireysel borçluların daha zayıf geri ödeme performansı nedeniyle kârlılık baskılarına neden olduğunu belirten Fitch, bankaların karşılık ayırma ve kârlılık tamponlarının parasal sıkılaştırmanın etkisini atlatmak için yeterli kalmasını bekliyor.

Fitch, Türk bankaları için, faaliyet karı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar (RVA) oranı 2024 ilk çeyrekte ortalama yüzde 3,4 (2023 dördünçü çeyrek: yüzde 4,6) olarak gerçekleştiğini aktardı.

Fitch, "Yüksek faiz ortamında artan swap maliyetlerini ve yasal kredi büyüme sınırlamaları nedeniyle, varlıkların daha yavaş yeniden fiyatlandırılmasıyla marj baskısını yansıtmakta" açıklamasında bulundu.

Raporda, “Yüksek TL faiz oranları ve zayıf GSYH büyümesi nedeniyle, teminatsız bireysel segmentindeki ılımlı bozulmanın etkisiyle, sorunlu krediler oranının 2024 yılında ılımlı bir şekilde artmasını bekliyoruz” denildi.

Gerilemede, sıkılaştırılan tolerans, artan faaliyet RWA'ları ve bazı bankaların temettü ödemeleri etkili olduğunu ifade etti.