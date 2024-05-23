Fitch'ten Türk bankları için olumlu değerlendirme geldi

23 May 2024 09:21 - Güncelleme : 23 May 2024 09:22

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin Ortodoks politikalara geçişinin ardından Türk bankalarının tahvil ihraçlarını artırmasının uluslararası yatırımcıların sektöre güvenindeki toparlanmayı gösterdiğini ifade eden bir açıklama yaptı.

BANKALARIN KREDİ NOTU AÇISINDAN ÖNEMLİ

Fitch, borçlanma aracı ihraçlarındaki arz fazlasının hâlihazırda sermaye benzeri borç ihracı maliyetlerini artırdığını ifade etti. Piyasaya erişimin belirgin bir biçimde artmasının bankaların kredi notu açısından olumlu olduğunu söyledi.

İHRAÇLARI EUROBOND TAKİP ETTİ

Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana tahvil piyasası Türk bankaların lehine hareket etti. 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren ihraçlar hız kazandı.

Ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliği taşıyan (Tier 1 ve 2) araçların ihracı yatırımcıların algısında değişim olduğuna işaret etti. Bu ihraçları, çoğunlukla yüksek maliyetli sendikasyon kredileri ve eurobond ihraçları takip etti.

Fitch, Türk bankalarının yakın dönemde yeniden finansman risklerinin azalacağına dair 2024 başında yaptığı tahminin, Türk bankalarının piyasaya erişiminin iyileşmesiyle tasdiklendiğini belirtti. Fitch ayrıca ABD'de bu yılki muhtemel faiz indiriminden önce yatırımcıların yüksek faiz oranlarından istifade edebileceklerini vurguladı.