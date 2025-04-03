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 | İrem Çınar

Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi: Not için rezervler ve para politikası belirleyici olacak

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe, Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesinde rezerv yapısı ve makroekonomik göstergelerdeki değişimi mercek altına alacaklarını belirtti. TCMB’nin kararlılık mesajına dikkat çeken Arispe, para politikasının kredi notu açısından kritik rol oynayacağını vurguladı.

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Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi: Not için rezervler ve para politikası belirleyici olacak
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 16:25

Bloomberg HT yayınına katılan Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe, özellikle 19 Mart’taki piyasa oynaklığına karşı verilen hızlı ve net mesajların güven artırıcı olduğunu vurguladı.
Arispe, "TCMB’nin 'ben buradayım' açıklaması, piyasalara verilen net bir sinyal oldu. Bu kararlılık önemli bir gösterge" ifadelerini kullandı.

Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi: Not için rezervler ve para politikası belirleyici olacak

REZERVLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ YAKINDAN İZLENİYOR

Arispe, Merkez Bankası rezervlerindeki artışın kredi notu artışında etkili olduğunu hatırlatarak, "Son günlerde rezervlerde aşağı yönlü hareketler görüyoruz, bu gelişmeleri ve özellikle rezervlerin bileşimini yakından izliyoruz" şeklinde konuştu.

Fitch'in değerlendirme sürecinde şu kriterlerin öne çıktığına dikkat çekti:

  • Rezerv düzeyinin sürdürülebilirliği,
  • Enflasyon beklentilerinin yeniden çıpalanıp çıpalanamayacağı,
  • TL varlıklarına olan güven,
  • Dolarizasyon eğilimi ve dövize olan talep,

  • Para politikasının netliği ve istikrarı.

    Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi: Not için rezervler ve para politikası belirleyici olacak

2026'DA DÜŞÜŞ TRENDİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Arispe ayrıca, 2025 yılı sonu için halen yüzde 30’un üzerinde bir enflasyon beklentisinin sürdüğünü, ancak 2026 yılı itibarıyla düşüş trendinin öngörüldüğünü belirterek "Makroekonomik göstergelerdeki iyileşme, para politikasının istikrarı ve rezerv gelişimi, Türkiye'nin kredi notu açısından belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

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Fitch nedir ne iş yapar?
2008 yılında faaliyete geçen Fitch Solutions, finans profesyonellerine yönelik bir dizi sabit gelirli ürün ve mesleki gelişim hizmetleri sunmaktadır. Firma aynı zamanda Fitch Ratings'in özel kredi derecelendirmelerini, araştırmalarını, finansal verilerini ve analitik araçlarını da dağıtır.
ETİKETLER
#Türkiye
#kredi notu
#fitch ratings
#Makroekonomik Göstergeler
#Erich Arispe
#Ekonomi
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