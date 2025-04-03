Fitch’ten Türkiye değerlendirmesi: Not için rezervler ve para politikası belirleyici olacak

Bloomberg HT yayınına katılan Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe, özellikle 19 Mart’taki piyasa oynaklığına karşı verilen hızlı ve net mesajların güven artırıcı olduğunu vurguladı.

Arispe, "TCMB’nin 'ben buradayım' açıklaması, piyasalara verilen net bir sinyal oldu. Bu kararlılık önemli bir gösterge" ifadelerini kullandı.

REZERVLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ YAKINDAN İZLENİYOR

Arispe, Merkez Bankası rezervlerindeki artışın kredi notu artışında etkili olduğunu hatırlatarak, "Son günlerde rezervlerde aşağı yönlü hareketler görüyoruz, bu gelişmeleri ve özellikle rezervlerin bileşimini yakından izliyoruz" şeklinde konuştu.



Fitch'in değerlendirme sürecinde şu kriterlerin öne çıktığına dikkat çekti:



Rezerv düzeyinin sürdürülebilirliği,

Enflasyon beklentilerinin yeniden çıpalanıp çıpalanamayacağı,

TL varlıklarına olan güven,

Dolarizasyon eğilimi ve dövize olan talep,

Para politikasının netliği ve istikrarı.

2026'DA DÜŞÜŞ TRENDİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Arispe ayrıca, 2025 yılı sonu için halen yüzde 30’un üzerinde bir enflasyon beklentisinin sürdüğünü, ancak 2026 yılı itibarıyla düşüş trendinin öngörüldüğünü belirterek "Makroekonomik göstergelerdeki iyileşme, para politikasının istikrarı ve rezerv gelişimi, Türkiye'nin kredi notu açısından belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.