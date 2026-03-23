Fiyat düştü, Kuyumcukent'e gram altın tükendi!

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, İstanbul'da vatandaşları harekete geçirdi. Özellikle Kuyumcukent'te yoğunluk yaşanırken, gram altın tükendi.

Altın fiyatlarının gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar gün boyunca Kuyumcukent'e akın etti. Araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk, bölgede trafik akışını yavaşlatırken, otopark alanlarının dolmasıyla birlikte gelişigüzel park eden araçlar dikkat çekti. Kuyumcukent çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Ancak trafiği zaman zaman durma noktasına geldi, bölgede gün boyu hareketlilik sürdü.

GRAM ALTIN MESAİSİ

Yoğun talep nedeniyle kuyumcularda özellikle küçük gramajlı altınlara ilgi arttı. Kuyumcular, 1 ve 5 gramlık altınların kısa sürede tükendiğini, bazı işletmelerde bu ürünlerin bulunmasının zorlaştığını belirtti.

Kuyumcukent'te gram altın 6 bin 800 TL seviyelerinde işlem görürken, gümüşün gram fiyatı ise 105 TL bandında seyrediyor.