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Fiyat etiketi denetimlerinde rekor ceza! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 09:56 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:09
Fiyat etiketi denetimlerinde rekor ceza! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Ticaret Bakanlığınca, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde fiyat etiketi denetimlerine başladı. Yapılan denetimler sonucunda 8 ayda işletmelere 210,5 milyon TL cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı ocak-ağustos döneminde yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin tarife ve fiyat listeleri denetimlerine başladı. Denetimlerinde 8 ayda işletmelere 210,5 milyon TL ceza kesildi.

BAKANLIKTAN SIKI DENETİM

Ticaret Bakanlığı fiyat etiketi ve listelerinin denetimleri kapsamında 221 bin 634 işletmeye 210,5 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Geçtiğimiz günlerde lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirilmişti.

Fiyat etiketi denetimlerinde rekor ceza! Ticaret Bakanlığı harekete geçti - 1. Resim

EKSTRA ÜCRET ALINIP ALINMADIĞI DENETLENDİ

Bakanlık ise  81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetimlere başladı.

Tüketiciler tarafından şikayet konusu olan servis ücreti veya başka bir isim adı altında ücret alınıp alınmadığı, alınıyorsa bu ücretlere menülerde yer verilip verilmediği de kontrol edildi.

Fiyat etiketi denetimlerinde rekor ceza! Ticaret Bakanlığı harekete geçti - 2. Resim

210,5 MİLYON TL CEZASI 

Denetimler sonucunda 8 ayda 70 bin 814 iş yerinde, 33 bin 731 aykırılık tespit edildi ve toplam 73,6 milyon lira idari para cezası verildi.

Haziran, temmuz, ağustos döneminde yiyecek içecek hizmeti veren 26 bin 227 işletmeye yapılan denetimlerde 11 bin 674 aykırılık tespit edildi ve 25,7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Fiyat etiketi denetimlerinde rekor ceza! Ticaret Bakanlığı harekete geçti - 3. Resim

İstanbul'da 5 bin 819 iş yeri denetlendi ve aykırı bulunan fiillere 13,9 milyon lira idari para cezası verildi.

Türkiye genelinde 8 ayda 150 bin 820 iş yerinde yapılan denetimlerde 85 bin 381 aykırılık tespit edildiği, toplam 136,9 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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