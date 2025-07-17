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 | Bengü Sarıkuş

Fiyat etiketlerinde düzenleme! Bakanlık yeni uygulamayı duyurdu

Ticaret Bakanlığı, artan tüketici mağduriyetleri ve sektörün gereksinimleri göz önüne alınarak Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

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Fiyat etiketlerinde düzenleme! Bakanlık yeni uygulamayı duyurdu
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:30

, tüketici mağduriyetlerini önlemek ve hizmet sektöründe şeffaflığı artırmak amacıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeyle tartılan ürünlerde ambalaj ağırlığı düşülerek net ödeme dönemi başlatılırken, yiyecek-içecek işletmelerinde dijital menü, kitap, dergi gibi ürünlerde ise satıcılara fiyat etiketinin yanı sıra, elektronik cihaz kullanma kolaylığı getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklamasında yeni düzenlemeye ilişkin şu detaylara yer verildi:

Fiyat etiketlerinde düzenleme! Bakanlık yeni uygulamayı duyurdu

DARA ALINMASI ZORUNLU OLACAK

-Satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin daranın alınması zorunlu olacaktır.

Bir Ahilik geleneği olan “Ölçü ve Tartıda Doğruluk” ilkesi esas alınarak satıcı tarafından tüketicinin talebi uyarınca tartılarak satışa sunulan ürünlerin tartımı esnasında daranın alınması, yani ambalaj ağırlığının düşürülmesi hususuna açıkça yer verilecektir. Böylece, tüketicilerin satın aldığı ürünlerin net miktarı üzerinden ödeme yapması sağlanarak ekonomik çıkarlarını koruyucu bir önlem alınmıştır.

Fiyat etiketlerinde düzenleme! Bakanlık yeni uygulamayı duyurdu

MENÜ FİYATLARI KAREKOD İLE GÖSTERİLECEK

-Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerindeki masalarda menü ile fiyat listeleri tüketicilere karekod ile de gösterilebilecektir.

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde 1 Ocak 2024 tarihinde başlatılan kapı önünde ve masa üstlerinde fiziki menü listesi ve fiyat listesi sunulması uygulamasının yanısıra, bundan böyle masa üstünde karekod kullanımı ile de ulaşılmasının önü açılarak, hem tüketiciler hem işletmeler açısından kolaylık getirilmiştir.

Fiyat etiketlerinde düzenleme! Bakanlık yeni uygulamayı duyurdu

FİYAT LİSTELERİ BAKANLIK SİSTEMİNE AKTARILABİLECEK

-Kriterleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerleri, fiyat listelerini Ticaret Bakanlığınca belirlenen sisteme aktarabileceklerdir.

Lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde sunulan hizmet fiyatlarının tüketiciler tarafından kolayca karşılaştırılması adına, söz konusu işletmelerin fiyat listelerinin internet ortamında yayınlanmasını sağlayacak bir sistem kurulması hedeflenmektedir.

Fiyat etiketlerinde düzenleme! Bakanlık yeni uygulamayı duyurdu

ELEKTRONİK CİHAZ KULLANMA KOLAYLIĞI

-Kitap, dergi gibi ürünlerde satıcılara fiyat etiketinin yanı sıra, elektronik cihaz kullanma kolaylığı da getirilmektedir.

Kitap, dergi ve gazete satışı yapan işletmeler açısından fiyat etiketi ile birlikte, “fiyat gör” gibi elektronik cihazların kullanılması imkânı getirilerek, sektörün gelişen teknolojiye uyumu sağlanırken, tüketicilerin de doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Üretici ve tüketici odaklı çalışma anlayışı ile hareket eden Ticaret Bakanlığı, bilgilendirme ve uygulama amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edecektir. Söz konusu Fiyat Etiket Yönetmeliği hususunda, ilgili kuruluşların görüşleri alındıktan sonra, gerekli son değerlendirmeler hızlıca yapılıp, ilgili Yönetmelik resmi onaya sunulacaktır."

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ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#şeffaflık
#tüketici hakları
#Fiyat Etiketleri
#Ambalaj Ağırlığı
#Ekonomi
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