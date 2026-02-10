Menü Kapat
 Ümit Buget

Fiyat farkı yüzde 90’ı aştı: Yeni zamlar yolda

Counterpoint Research’in son raporu, bellek ve NAND fiyatlarında uzun süredir görülmeyen bir yükselişe işaret ediyor. Arz sıkıntısı ve yapay zekâ talebi, yeni zamların kapıda olduğunu gösteriyor.

Fiyat farkı yüzde 90’ı aştı: Yeni zamlar yolda
Küresel bellek pazarında 2026 yılına adeta fırtınalı bir giriş yapıldı. Yılın daha ilk çeyreği tamamlanmadan fiyatlar rekor üstüne rekor kırıyor. Counterpoint Research tarafından yayımlanan son rapora göre, PC ve pazarında kullanılan bellek ve NAND fiyatları 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 90’ın üzerinde artış gösterdi. Görünüm ise pek iç açıcı sayılmaz; ikinci çeyrekte de zamların devam etmesi bekleniyor.

Fiyat farkı yüzde 90’ı aştı: Yeni zamlar yolda

DRAM, NAND VE HBM’DE ZİRVE YARIŞI

Raporda paylaşılan verilere göre, 2026’nın ilk çeyreğinde bellek fiyatları, 2025’in son çeyreğine kıyasla genel olarak yüzde 80 ila yüzde 90 arasında yükseldi. Bu artış dalgası , NAND ve HBM ürünlerinin tamamını kapsıyor. Üstelik Şubat 2026’ya kadar olan dönemi temel alan çalışma, çeyrek tamamlandığında ortalama fiyat artışının yüzde 90’ın da üzerine çıkacağını öngörüyor.

Geçen yılın son çeyreği de aslında bir uyarı niteliğindeydi. 2025’in son çeyreğinde PC tarafında bellek fiyatları yaklaşık yüzde 35, NAND fiyatları ise yüzde 20 artmıştı. Sunucu pazarında ise tablo çok daha sertti: bellek fiyatları yüzde 76, NAND fiyatları yüzde 60 yükselmişti. 2026’nın ilk çeyreği için yapılan tahminler, bu hızlanmanın devam ettiğini gösteriyor.

Fiyat farkı yüzde 90’ı aştı: Yeni zamlar yolda

PC VE SUNUCU TARAFINDA ARTIŞ DAHA DA SERT

Counterpoint’in projeksiyonlarına göre, 2026’nın ilk çeyreğinde PC pazarında bellek fiyatlarının yüzde 90’ı, NAND fiyatlarının ise yüzde 100’ü aşması bekleniyor. Sunucu pazarında da durum farklı değil. Burada bellek fiyatlarının yüzde 98, NAND fiyatlarının ise yaklaşık yüzde 90 oranında artacağı tahmin ediliyor. Yani artış, neredeyse tüm segmentlerde aynı anda hissediliyor.

ÜRETİCİLER ÇÖZÜMÜ TASARRUFTA ARIYOR

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise OEM’lerin izlediği strateji. Artan maliyetler karşısında üreticiler, cihaz başına kullanılan bellek miktarını azaltmaya başlamış durumda. Bazı markalar ise fiyat baskısının görece daha yönetilebilir olduğu LPDDR5 gibi premium bellek türlerine yöneliyor. Kısacası, maliyetler yükselirken sektör de dengeyi başka yollarla kurmaya çalışıyor.

