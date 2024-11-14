Fiyat kira oranı iyileşti, alıcılar geri döndü! Altın fiyatlarındaki yükseliş konuta yaradı

14 Kasım 2024 15:14 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:15

Altın fiyatlarındaki yükseliş konut piyasasındaki canlanmada etkili oldu. Konut satışları yeniden yükseldi. Altın bazlı ev fiyatlarının altı yıllık ortalamasına dönmesiyle birlikte de evler değerli metalden tasarruf edenler için daha uygun hale geldi.

Konut satışları ekim ayında arttı! Satış sayısının en fazla olduğu il belli oldu

Konut satışları ekim ayında arttı! Satış sayısının en fazla olduğu il belli oldu

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Kira artış sınırı kaldırıldı, konut satışları yeniden canlandı. Pandemi, konut yetersizliği ve ekonomik kriz ile birlikte ev fiyatları uçuşa geçmişti. Özellikle inşaat ve gayrimenkul sektörü dar boğazda kıvranırken sektörde hava iyimsere döndü. Türkiye genelinde ekim ayında konut satışları önemli bir artış gösterdi.

KONUTTA YENİDEN HAREKETLİLİK SİNYALLERİ

Konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında yükselerek 165 bin 138’e ulaştı. Veriler son iki yılın en yüksek seviyelerinden birine işaret etti.

KİRA ARTIŞ SINIRI SON BULDU

Türkiye'de kira artış oranları, belirli dönemlerde yasal düzenlemelere tabi tutuldu. 2022 yılı itibariyle kira artış oranlarına yüzde 25'lik bir sınır getirilmişti. Bu düzenleme, 1 Temmuz 2024 itibariyle sona erdi. Kira artış sınırının kaldırılmasından bu yana konut satışları yeniden canlandı.

ALTIN YATIRIMCILARI KONUT SATIŞLARINI ETKİLEDİ

Altın yatırımcılarının da konut satışlarındaki artışta etkili olduğu ifade edildi. Gayrimenkul Değerlendirme Uzmanı Ahmet Büyükduman Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Fiyat-kira oranları iyileştikçe alıcılar geri dönüyor," dedi.

Altın fiyatları geçen yıl dolar karşısında yüzde 40 yükseldi. Ev satın almak isteyenler ise birikimlerini nakde çevirdi. Evler değerli metalden tasarruf edenler için daha uygun hale geldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk de "Yıllardır altın tutan pek çok müşterimizin ev almak için altınlarını sattığını görüyoruz. Altın fiyatlarındaki yükseliş onlara mükemmel bir fırsat verdi" dedi.