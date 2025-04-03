Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Fiyatı altını bile geride bıraktı! Yüzde 500 zam: Marketlerde etiketi gören şaşkına döndü

Sofraların ve salataların vazgeçilmezi olan "sıvı altın" olarak anılan zeytinyağı, fiyatıyla cep yakmaya devam ediyor. Son bir yılda yüzde 500’ü aşan zamla birlikte altın, döviz ve borsayı geride bırakan zeytinyağının litresi 450 TL'den satılmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 15:37

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan zeytinyağı, son dönemdeki fiyat artışlarıyla lüks bir tüketim ürününe dönüştü. Kuraklık, iklim değişikliği ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle zeytinyağı fiyatları hızla yükseldi. Geçtiğimiz yıl ortalama 70 TL civarında satılan bir litre zeytinyağı, bugün 450 TL’yi geçti.

Fiyatı altını bile geride bıraktı! Yüzde 500 zam: Marketlerde etiketi gören şaşkına döndü

FİYAT ARTIŞI REKOR KIRDI

Son bir yılda zeytinyağına gelen zam oranı yüzde 500’ü aşarak yüzde 542’ye ulaştı. Bu yükseliş, zeytinyağını yatırım araçları arasında en çok kazandıran ürünlerden biri haline getirdi. Önceki yıllarda yıllık tüketimi için 20 litre zeytinyağına yaklaşık 1.400 TL ödeyen bir aile, bu yıl aynı miktar için 9.000 TL gibi yüksek bir bütçe ayırmak zorunda.

Fiyatı altını bile geride bıraktı! Yüzde 500 zam: Marketlerde etiketi gören şaşkına döndü

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ, FİYATLARI UÇURDU

Zeytinyağındaki fiyat artışının en büyük nedenlerinden biri üretimde yaşanan düşüş oldu. Türkiye’nin önde gelen zeytin üretim bölgelerinde kuraklık, aşırı sıcaklar ve iklim değişikliğinin etkisiyle rekolte ciddi şekilde geriledi. Uzmanlar, 2024 sezonunda zeytin veriminin son beş yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mobbing ile mücadelede yeni dönem! Cumhurbaşkanlığı genelgesi yürürlükte: İşte çalışanların yapması gerekenler
Araç sahipleri dikkat! Dizel araçlara ek vergi geliyor: Tarih belli oldu
ETİKETLER
#Döviz
#zeytinyağı
#zincir market
#Market Fiyatı
#Altın Yatırımı
#Altını
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.