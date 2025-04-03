Fiyatı altını bile geride bıraktı! Yüzde 500 zam: Marketlerde etiketi gören şaşkına döndü

Sofraların ve salataların vazgeçilmezi olan "sıvı altın" olarak anılan zeytinyağı, fiyatıyla cep yakmaya devam ediyor. Son bir yılda yüzde 500’ü aşan zamla birlikte altın, döviz ve borsayı geride bırakan zeytinyağının litresi 450 TL'den satılmaya başladı.

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan zeytinyağı, son dönemdeki fiyat artışlarıyla lüks bir tüketim ürününe dönüştü. Kuraklık, iklim değişikliği ve ekonomik dalgalanmaların etkisiyle zeytinyağı fiyatları hızla yükseldi. Geçtiğimiz yıl ortalama 70 TL civarında satılan bir litre zeytinyağı, bugün 450 TL’yi geçti.

FİYAT ARTIŞI REKOR KIRDI

Son bir yılda zeytinyağına gelen zam oranı yüzde 500’ü aşarak yüzde 542’ye ulaştı. Bu yükseliş, zeytinyağını yatırım araçları arasında en çok kazandıran ürünlerden biri haline getirdi. Önceki yıllarda yıllık tüketimi için 20 litre zeytinyağına yaklaşık 1.400 TL ödeyen bir aile, bu yıl aynı miktar için 9.000 TL gibi yüksek bir bütçe ayırmak zorunda.

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ, FİYATLARI UÇURDU

Zeytinyağındaki fiyat artışının en büyük nedenlerinden biri üretimde yaşanan düşüş oldu. Türkiye’nin önde gelen zeytin üretim bölgelerinde kuraklık, aşırı sıcaklar ve iklim değişikliğinin etkisiyle rekolte ciddi şekilde geriledi. Uzmanlar, 2024 sezonunda zeytin veriminin son beş yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtiyor.