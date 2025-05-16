İstanbul depremi korkusu: Fiyatlar fırladı! Bu 5 ilçeye akın var

İstanbul depremi korkusu emlak trendlerini etkiledi. Kiralık ve satılık ev fiyatları büyük bir değişiklik gösteriyor. İstanbullular deprem korkusu nedeniyle beş ilçeye yüzünü çevirdi. İşte bölge bölge konut fiyatları...

Türkiye'nin birçok bölgesinde gerçekleşen depremler ve özellikle megakent İstanbul için beklendiği öngörülen 'büyük İstanbul depremi' nedeniyle konut fiyatlarında artış sürüyor. İstanbul'da ev alacak ya da kiralayacak tüketici özellikle bu beş semte yöneldi. Sektör temsilcileri Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçelerinin deprem korkusu olan vatandaş tarafından yakın markaja alındığını belirtiyor.

Marmara Denizi'nde 23 Nisan’da meydana gelen 6,2’lik depremin ardından, İstanbul’da satılık ve kiralık konut aramalarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ev arayışında olan vatandaşların, fay hattına yakın güney ilçelerden daha çok, kuzey ilçelere ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adrese Gayrimenkul Pazarlama Yöneticisi Selçuk Hiçdurmaz, “Depremin ardından bize gelen aramalarda daha çok Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sorulmaya başlandı. Bu ilçelerin ortak özelliği hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alması hem de zeminlerinin daha sağlam olması. Eyüpsultan’da ise Göktük daha ön plana çıkıyor” diye konuştu.

EMLAK TRENDLERİ DEĞİŞİYOR

Avrupa yakasında Başakşehir ve Anadolu yakasında Çekmeköy’ün daha merkezi olduğunu ve daha uygun fiyat avantajı sunduğunu aktaran Selçuk Hiçdurmaz, “Bu iki ilçe 5 defa soruluyorsa, buna karşılık güneydeki ilçeler 1 defa soruluyor. Bu eğilimler, emlak piyasasında yeni trendler hakkında önemli sinyaller de veriyor” ifadelerini kullandı.

BÖLGELERE GÖRE FİYATLAR

KONUT KİRASI ORTALAMA 26 BİN LİRA

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’da ortalama konut kirası geçen ay 26 bin 500 TL oldu.

ARSA FİYATLARI DA NASİBİNİ ALDI

Marmara Bölgesinde deprem etkisi ve yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte arsa talebinde de dikkat çeken bir artış yaşandığını belirten Selçuk Hiçdurmaz, “Özellikle Sakarya ve Bilecik’in ilçelerinde hareketlilik var. Araziye olan ilginin artması, arsa ve tarla fiyatlarına da yansımaya başladı. Arazi alırken özellikle alt yapı durumu ve merkeze yakınlık gibi kriterlere dikkat edilmeli, tarla vasfındaki arazilere konut yapılamayacağı da özellikle göz önünde bulundurulmalı” uyarılarında bulundu.