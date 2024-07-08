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Fiyatlar isyan ettiriyor! Restoranlara menüde indirim çağrısı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Temmuz 2024 13:53 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 14:03
Fiyatlar isyan ettiriyor! Restoranlara menüde indirim çağrısı

Son dönemlerde müşterileri isyan ettirecek rakamlarla hizmet veren restoranlara çağrı geldi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Sektörümüzde son zamanlarda oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak ve sektörü tekrar hareketlendirmek için bütün menülerde veya menülerin bir kısmında yüzde 10 indirim yapılması konusunda TÜRES üyelerine ve sektöre çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Bütün menülerde veya menülerin bir kısmında yüzde 10 indirim yapılması konusunda TÜRES üyelerine ve sektöre çağrıda bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Fiyatlar isyan ettiriyor! Restoranlara menüde indirim çağrısı - 1. Resim

BAKAN BOLAT'A ZİYARET

TÜRES'ten yapılan açıklamaya göre, TÜRES Genel Başkanı Bingöl, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret etti. Ziyarette yeme-içme sektöründeki fiyatlara ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, ziyaretin ardından yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

Fiyatlar isyan ettiriyor! Restoranlara menüde indirim çağrısı - 2. Resim

EN AZ YÜZDE 10

"Sektörümüzde son zamanlarda oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak ve sektörü tekrar hareketlendirmek için bütün menülerde veya menülerin bir kısmında yüzde 10 indirim yapılması konusunda TÜRES üyelerine ve sektöre çağrıda bulunuyoruz.

Bu çağrıya TÜRES üyeleri ve sektörümüzün destek vermesi, sektörü tekrar hareketlendirecek ve vatandaşlara da olumlu yansıyacaktır."

Bingöl, yönetim kurulu ve TÜRES üyeleriyle bu kampanyaya geniş bir şekilde destek vereceklerini vurgulayarak, üyelerin kampanya çağrısına olumlu dönüş yapmaya başladığını bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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