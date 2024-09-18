Fiyatları düşürecek dev anlaşma! BOTAŞ ile TotalEnergies arasında 10 yıllık LNG imzası atıldı

18 Eylül 2024 09:40 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:41

Türkiye, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarını ucuzlatma hedefi kapsamında dev anlaşmaya imza attı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve TotalEnergies arasında uzun vadeli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşması yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Uzun vadeli kontratlar ve spot kargolar yoluyla LNG ithal eden Türkiye’den yeni hamle geldi. Doğal gaz fiyatlarını ucuzlatma hedefi kapsamında dev anlaşma yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar​, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve TotalEnergies arasındaki uzun vadeli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşması ilişkin bilgi verdi. Anlaşma kapsamında 10 yılda toplam 16 milyar metreküp LNG tedarik edilecek.

BOTAŞ​'TAN DEV ANLAŞMA

BOTAŞ ve TotalEnergies arasındaki LNG anlaşmasının imza töreni, ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen Gastech 2024 enerji forumunda yapıldı.

Türkiye’de enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin önemli strateji olduğundan bahseden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarını farklı kaynaklardan tedarik edebilmenin ana hedef olduğunu, bu hedef doğrultusunda da çok uzun yıllardır ortaya konulan bir altyapı yatırım süreci olduğuna dikkat çekti.

Bayraktar, gazı sadece boru hatlarıyla değil, aynı zamanda gemilerle LNG olarak tedarik etme hedefiyle yola çıktıklarına değinerek, "Bu anlamda yaptığımız yatırımlarla bugün Türkiye​'deki yıllık olarak kullandığımız gaz ihtiyacının rahatlıkla yarısını sıvılaştırılmış şekilde alabilecek hale geldik." diye konuştu.

10 YILDA 1,6 MİLYAR METREKÜP LNG TEDARİK EDİLECEK

Daha önce spot olarak yapılan LNG alımlarının anlaşmalarla uzun döneme yayıldığına işaret eden Bayraktar, "TotalEnergies ile yaptığımız anlaşma 10 yılı kapsıyor. 2027 yılından başlamak suretiyle 10 yıl boyunca her yıl yaklaşık 1,6 milyar metreküp 16 kargoluk LNG'nin Türkiye'ye teslimini içeriyor. Dolayısıyla aslında 16 milyar metreküplük bir anlaşma" bilgilerini paylaştı.

"FİYATLARI UCUZLACATAK"

Bayraktar, anlaşmanın son derece esnek şartlara, rekabetçi koşullara sahip olduğunu vurgulayarak, uzun vadede Türkiye'de gazı ucuzlatma hedefi doğrultusunda önemli katkı sunacağını kaydetti.

"REKABETÇİ ŞARTLARDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK''

Yapılan altyapı yatırımlarıyla Türkiye'nin, ihtiyacı olan 50 milyar metreküpün üzerinde gaz alabilecek konuma geldiğini ifade eden Bayraktar, ülkenin kendi üretimi, mevcut boru hatları ve tedarik anlaşmaları kapsamında yaklaşık giriş kapasitesinin 80 milyar metreküpü rahatlıkla karşılayabilecek durumda olduğunu anlattı.

''TÜRK HARMANI OLUŞTURUYORUZ''

Bakan Bayraktar, 50-55 milyar metreküplük tüketimi ile Türkiye'nin Avrupa'nın dördüncü büyük doğalgaz piyasası olduğunu belirterek, "Geri kalan miktarı Avrupa'daki müşterilere ihraç edebilecek noktadayız. Türkiye'de farklı kaynaklardan gelen gazları karıştırmak suretiyle bir 'Türk harmanı' oluşturuyoruz. Bu karışımı da Avrupa'daki müşterilere, özellikle Güneydoğu Avrupa'daki gaz ihtiyacı olan ülkelere sunabilecek hale gelmiş durumdayız. Şu anda küçük miktarlarda Bulgaristan'a, Romanya'ya, Macaristan'a bu gazı ihraç ediyoruz. Bunu inşallah Türkiye ve BOTAŞ olarak daha büyük miktarlarda da yapacak hale geleceğiz." dedi.

Mevcut boru hatlarıyla ilgili kontratların yenilenmesi sürecini de yürüttüklerini anlatan Bayraktar, "En ucuz kaynaktan en rekabetçi şartlarda gaz tedarik etmek için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BOTAŞ, mayısta ABD'li ExxonMobil firmasıyla yıllık 2,5 milyon ton (yaklaşık 3,2 milyar metreküp) kapasiteli 10 yıllık anlaşma imzalamıştı. Bu ayın başında da Shell ile 2027'den itibaren 10 yıl boyunca yıllık 4 milyar metreküplük LNG tedariki için anlaşmaya varılmıştı.

SON 4 AYDA 4 ANLAŞMA

Türkiye, yaptığı bu son anlaşma ile sıvılaştırılmış doğalgaz alanında son 4 ayda 4 uzun süreli anlaşma imzalamış oldu. Geçen Mayıs ayında BOTAŞ, 2 ayrı şirket ile 10 yıl süreyle LNG alımı ile ilgili anlaşmaya varmıştı. Eylül ayında da BOTAŞ ile Shell, 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı konusunda mutabık kalmıştı.