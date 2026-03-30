Fon devlerinden kritik uyarı: Tehlike daha büyük

Küresel finans dünyasının önde gelen fon yöneticileri, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin ekonomik etkilerinin piyasalarda yeterince ciddiye alınmadığı görüşünde. Tahvil piyasasının büyük oyuncularına göre yatırımcılar şimdilik yalnızca enflasyon riskine odaklanıyor. Oysa işin arka planında büyüme üzerinde çok daha derin bir baskı oluşabilir.

Uzmanlar, enerji maliyetlerindeki hızlı artışın özellikle ABD ekonomisi için ciddi bir sınav anlamına gelebileceğini söylüyor. Yani tablo sadece fiyat artışlarından ibaret değil; büyümenin de sert biçimde yavaşlaması ihtimali giderek daha çok konuşuluyor.