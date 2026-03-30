Fon devlerinden kritik uyarı: Tehlike daha büyük

Mart 30, 2026 11:15
Fon devlerinden kritik uyarı: Tehlike daha büyük

Küresel finans dünyasının önde gelen fon yöneticileri, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin ekonomik etkilerinin piyasalarda yeterince ciddiye alınmadığı görüşünde. Tahvil piyasasının büyük oyuncularına göre yatırımcılar şimdilik yalnızca enflasyon riskine odaklanıyor. Oysa işin arka planında büyüme üzerinde çok daha derin bir baskı oluşabilir.

Uzmanlar, enerji maliyetlerindeki hızlı artışın özellikle ABD ekonomisi için ciddi bir sınav anlamına gelebileceğini söylüyor. Yani tablo sadece fiyat artışlarından ibaret değil; büyümenin de sert biçimde yavaşlaması ihtimali giderek daha çok konuşuluyor.

Fon devlerinden kritik uyarı: Tehlike daha büyük

ENERJİ ŞOKU BÜYÜMEYİ TEHDİT EDİYOR

Petrol fiyatlarının varil başına 110 doların üzerine çıkması, piyasaların odağını doğal olarak enflasyona çevirdi. Ancak fon yöneticilerine göre asıl risk burada bitmiyor.

Artan enerji maliyetleri, zaten ivme kaybetmeye başlayan ABD ekonomisini daha sert bir yavaşlama sürecine sürükleyebilir. Hatta bazı uzmanlar açık açık resesyon ihtimalinden söz etmeye başladı. Yani bugün enflasyon diye görülen sorun, yarın büyüme krizine dönüşebilir.

Fon devlerinden kritik uyarı: Tehlike daha büyük

TAHVİL PİYASASINDA SERT HAREKETLER

Gerilimin etkisi finansal piyasalarda da kendini hissettiriyor. ABD Hazine tahvillerinde son dönemde dikkat çekici hareketler yaşandı. İki ve beş yıl vadeli tahvil faizleri son bir ayda yarım puanın üzerinde yükseldi. Daha uzun vadeye bakıldığında tablo daha da çarpıcı: 30 yıllık tahvil getirileri yüzde 5 seviyesine yaklaşarak 2023’te görülen zirvelere yeniden yaklaştı.

Bloomberg verilerine göre ABD Hazine endeksi, mart ayında Ekim 2024’ten bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetti. Bu da yatırımcıların piyasadaki riskleri yeniden fiyatlamaya başladığının bir işareti olarak görülüyor.

Fon devlerinden kritik uyarı: Tehlike daha büyük

BÜYÜK FONLARDAN RESESYON UYARISI

Dünyanın en büyük fon yöneticilerinden bazıları da benzer görüşte. Pacific Investment Management Co. (Pimco), JPMorgan ve Columbia Threadneedle gibi kurumlar, enflasyon şokunun zaman içinde büyüme şokuna dönüşebileceğini vurguluyor.

JPMorgan’dan Kelsey Berro’ya göre piyasalar, büyüme üzerindeki riskleri giderek daha fazla fiyatlamaya başlayacak. Pimco’nun yatırım şefi Daniel Ivascyn de benzer bir uyarı yapıyor.

Goldman Sachs ise önümüzdeki 12 ay için resesyon ihtimalini yüzde 30 olarak hesaplıyor. Pimco’ya göre bu olasılık daha da yüksek.

Fon devlerinden kritik uyarı: Tehlike daha büyük

Bu arada farklı kurumlar para politikası konusunda da ayrışmış durumda. OECD, ABD’de tüketici fiyatlarının bu yıl yüzde 4,2 artabileceğini öngörüyor. BlackRock’tan Rick Rieder ise ABD Merkez Bankası’nın ekonomiyi desteklemek için faiz indirimine gitmesi gerektiğini savunuyor.

Columbia Threadneedle’den Ed Al-Hussainy ise farklı bir stratejiye işaret ediyor. Ona göre uzun vadeli tahvillere yönelmek mantıklı olabilir; çünkü getirilerde düşüş bekleniyor.

