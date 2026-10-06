Fon mağdurları soruyor: Fon paraları ne zaman verilecek? 1 milyon TL üzeri ödeme ne zaman yapılacak?

Fon mağdurlarının gözü tasfiye sürecindeki yatırım fonlarından yapılacak ödemelere çevrildi. MKK kayıtlarına göre 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunurken, yatırımcıların bir bölümünün tasfiyenin tamamlanmasını beklemeden ara ödeme alabilmesi için yeni bir yöntem devreye alındı. MKK ile tasfiyeyi yürüten bankalar arasındaki mutabakatın tamamlanmasıyla birlikte ödeme sürecinin kademeli olarak başlaması bekleniyor.

FON PARALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların beklediği ödemeler için süreç hızlandı. Resmî düzenlemeye göre tasfiye süreci devam eden fonlarda mutabakat işlemleri tamamlanan katılma payı sahiplerine, tasfiye sonucunda hak kazanılacak nihai tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılabilecek. Her yatırımcı için her bir fon bakımından ödenecek ara tutar 1 milyon TL ile sınırlandırıldı.

Ödeme sürecinin başlayabilmesi için yatırımcıların hak sahipliğinin ve net yatırım tutarlarının belirlenmesi gerekiyor. Bu hesaplamada yatırımcının beyanı değil, MKK kayıtları üzerinden ortaya çıkan net yatırım tutarı esas alınacak. Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olanlara bu tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

Henüz tüm yatırımcılar için geçerli tek bir ödeme günü açıklanmış değil. Ancak gündemdeki plana göre 1 milyon TL'nin altında alacağı bulunan yaklaşık 350-355 bin yatırımcı için ödemelerin ekim ayı içerisinde kademeli olarak başlatılması hedefleniyor. Bu nedenle yatırımcıların hesaplarına aynı gün içerisinde toplu ödeme yapılması yerine mutabakatı tamamlanan gruplar üzerinden aşamalı bir sürecin işletilmesi bekleniyor.

Tarih / Dönem Gelişme Durum 17 Eylül 2026 7 portföy yönetim şirketine ait fonların tasfiye süreci başlatıldı Tamamlandı 23 Eylül 2026 Tasfiye kapsamındaki tekil yatırımcı sayısı açıklandı 455.758 yatırımcı 1 Ekim 2026 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yöntemi duyuruldu Karar yürürlükte Ekim 2026 1 milyon TL altındaki yatırımlar için kademeli ödeme planı gündemde Bekleniyor Ekim 2026 ve sonrası 1 milyon TL üzerindeki alacakların tasfiye sürecine bağlı ödenmesi Süreç devam ediyor Nihai tasfiye Fon varlıklarının nakde çevrilmesi ve kesin alacakların hesaplanması Henüz tamamlanmadı

FON MAĞDURLARI 1 MİLYON TL ARA ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Ara ödeme sistemi, yatırımcıların tasfiyenin tamamen sonuçlanmasını beklemeden alacaklarının bir bölümüne ulaşabilmesini amaçlıyor. Uygulama Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi tarafından kurulan tasfiye kapsamındaki fonlar için getirildi. İlk uygulamanın para piyasası fonlarından başlatılması öngörülüyor.

Buradaki 1 milyon TL sınırı tüm fonlardaki toplam yatırım için tek bir üst sınır şeklinde uygulanmıyor. Düzenlemede ara ödeme tutarının her bir fon için ayrı ayrı hesaplanacağı belirtiliyor. MKK tarafından belirlenen net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altındaysa bu tutarın tamamı, üzerindeyse en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Ödeme, yatırımcının tasfiye sonunda hak edeceği nihai tutardan mahsup edilecek.

Ara ödeme karşılığında yatırımcının fon katılma paylarının iade edilmesi de gerekmiyor. Katılma paylarının iadesi nihai tasfiye ödemesi sırasında gerçekleştirilecek. Böylece ara ödeme, tasfiyenin tamamlanmasından önce yatırımcıya yapılan bir avans niteliği taşıyacak.

355 BİN YATIRIMCI İÇİN EKİM AYI HEDEFİ

Tasfiye kapsamındaki 131 fonda MKK kayıtlarına göre 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Tekil yatırımcı sayısı, aynı kişinin birden fazla fonda yatırımı bulunması halinde kişinin bir kez sayılması anlamına geliyor. Bu nedenle fonlardaki toplam hesap veya katılma payı sahibi sayısı tekil yatırımcı sayısından farklı olabilir.

Gündemdeki ödeme planına göre 1 milyon TL'nin altında yatırımı bulunan yaklaşık 350-355 bin kişiye öncelikli olarak ödeme yapılması hedefleniyor. Bu gruptaki yatırımcıların toplam ana para alacağının 120-150 milyar TL seviyesinde olduğu yönündeki bilgiler de gündeme geldi. Ancak bu rakam, resmî olarak açıklanmış kesin ödeme toplamı değil, kamuoyuna yansıyan ödeme planına ilişkin tahmin niteliğinde bulunuyor.

1 milyon TL'nin üzerinde alacağı bulunan yatırımcılar açısından ise süreç farklı işleyecek. Bu yatırımcılar için ilk aşamada 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılması gündemdeyken, kalan tutarın ödenmesi fon varlıklarının tasfiye edilmesine ve nihai hesaplamalara bağlı olacak.

MKK VE BANKALAR ARASINDAKİ MUTABAKAT BEKLENİYOR

Ödeme sürecindeki en kritik aşamalardan biri MKK kayıtları ile tasfiye işlemlerini yürüten bankaların kayıtlarının eşleştirilmesi. Her yatırımcının hangi fonda ne kadar katılma payı bulunduğunun ve buna karşılık gelen net yatırım tutarının belirlenmesi gerekiyor. Mutabakat tamamlanmadan ödeme yapılması mümkün olmadığı için teknik hazırlıklar sürecin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Tasfiye işlemlerinde Tera Portföy tarafından kurulan fonlar için Türkiye İş Bankası, diğer altı portföy yönetim şirketinin fonları için ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar, fonların tasfiyesi kapsamında gerekli işlemleri yürütürken yatırımcıların hak sahipliği ve ödeme süreçleri MKK kayıtlarıyla birlikte değerlendiriliyor.

FON PARALARINDA ENFLASYON FARKI ÖDENECEK Mİ?

Yatırımcıların beklediği paranın zaman içerisinde enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için ana paraya enflasyon farkı eklenmesi formülü de gündeme geldi. Bu formülde yatırımcının yatırdığı ana paranın bekleme süresi boyunca enflasyon karşısındaki değerinin korunması hedefleniyor. Ancak bu yaklaşım mevcut 1 milyon TL ara ödeme kararının kendisinde kesinleşmiş bir ödeme kalemi olarak yer almıyor.

Enflasyon farkının nihai ödemelere dahil edilmesine yönelik düzenlemenin kanun çalışması kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor. Dolayısıyla yatırımcıların şu aşamada kesinleşmiş hak olarak yalnızca mevcut SPK kararındaki ara ödeme esaslarını dikkate alması gerekiyor. Ana para ve enflasyon farkına ilişkin nihai yöntemin yasama sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

FON MAĞDURLARI İÇİN 10 MADDELİK DÜZENLEME GÜNDEMDE

Fon tasfiyeleri ve yatırımcıların geri ödemeleri konusunda yeni bir yasal düzenleme hazırlığı da gündeme geldi. Hazırlanan geçici nitelikteki düzenlemeyle yatırımcıların alacaklarının daha hızlı tasfiye edilmesi, küçük yatırımcıların öncelikli olarak ödemeye ulaşması ve tasfiye kapsamındaki varlıkların nakde çevrilerek ödeme sürecine aktarılması hedefleniyor.

Mevcut bilgilerde düzenlemenin 1 milyon TL'nin altında alacağı bulunan yatırımcılar için ödemeleri bu ay içinde başlatmayı, daha yüksek alacaklarda ise ödemeleri kademeli şekilde sürdürmeyi amaçladığı belirtiliyor. Ancak kanun teklifi yasalaşmadan önce ödeme yönteminin ve kapsamının değişebilmesi mümkün olduğundan, yatırımcıların kesinleşmiş uygulama için resmî düzenlemeyi takip etmesi gerekiyor.

ÖDEMELERDE KAMU KAYNAĞI KULLANILACAK MI?

Gündeme gelen ödeme planında kamu bütçesinden doğrudan bir kaynak aktarılması yerine tasfiye kapsamındaki fonların mevcut varlıklarının değerlendirilmesi ve nakde çevrilmesi öngörülüyor. Fonlara ait menkul kıymet, taşınmaz ve diğer varlıkların tasfiye edilerek elde edilen kaynağın yatırımcıların alacaklarının karşılanmasında kullanılması planlanıyor.

Tasfiye sürecinde elde edilen kaynak, yatırımcıların fondaki pay sahipliği oranları dikkate alınarak dağıtılacak. Bu nedenle 455 bin 758 kişilik yatırımcı sayısı tek başına herkesin aynı tutarı alacağı anlamına gelmiyor. Her yatırımcının alacağı, ilgili fonlardaki hak sahipliği ve MKK kayıtları üzerinden hesaplanacak.

FON MAĞDURLARI 1 MİLYON TL ÜZERİ ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

1 milyon TL'nin üzerinde yatırımı bulunan kişiler açısından 1 milyon TL ara ödeme yapılabilmesi, toplam alacağın 1 milyon TL ile sınırlı olduğu anlamına gelmiyor. Ara ödeme, nihai tasfiye sonucunda yatırımcının hak edeceği tutardan mahsup edilecek geçici bir ödeme olarak uygulanacak. Kalan alacağın ne zaman ve ne kadar ödeneceği fonların tasfiye edilmesiyle netleşecek.

Bu nedenle yüksek tutarlı yatırımı bulunan kişilerin nihai tasfiye sonucunu beklemesi gerekecek. Fon varlıklarının satışından elde edilecek nakit, tasfiye sürecinin ilerlemesi ve hak sahiplerinin kesin alacaklarının hesaplanması sonrasında yatırımcılara aktarılacak. Tasfiye sürecinin tamamlanması için öngörülen süre ve uygulama esasları ayrıca takip edilecek.