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İstanbul
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin son gelişmeyi paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı ardından açıklama yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sektör temsilcileriyle yürütülen çalışmaların ardından kanun taslağının Meclis'e sunulmaya hazır hale getirildiği belirtildi.
Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin ödeme takviminde son durum da paylaşıldı. 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerin son bölümünün 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiği duyuruldu.