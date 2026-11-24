Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin son gelişmeyi paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Fon mağdurlarının ödemelerinde yeni tarih belli oldu: Kurul toplantısı sonrası açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin ödeme takviminde son gelişmeleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin ödeme takviminde son durum paylaşıldı. 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerin son bölümünün 27 Kasım Cuma günü tamamlanması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sektör temsilcileriyle yürütülen çalışmalar sonrası kanun taslağı Meclis'e sunulmaya hazır hale getirildi.

FON KURULU TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı ardından açıklama yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sektör temsilcileriyle yürütülen çalışmaların ardından kanun taslağının Meclis'e sunulmaya hazır hale getirildiği belirtildi.

YENİ ÖDEME 27 KASIM

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin ödeme takviminde son durum da paylaşıldı. 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerin son bölümünün 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiği duyuruldu.