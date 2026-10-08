Fon ödemeleri yatırılmaya başladı mı? Ödeme tarihleri ve ödemesi yapılacak fonlar hangileri? 1 milyon TL ödeme şartları

Fon krizinde yatırımcıların beklediği ödeme süreci bugün itibarıyla başlıyor. A1 Capital, Bulls ve Pardus bünyesindeki 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcı için ödeme takvimi açıklanırken, diğer fonlarda yer alan yatırımcılar için de 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme gündemde. Peki fon paraları ne zaman yatacak, kaç TL ödeme yapılacak ve 1 milyon TL ödeme herkese verilecek mi?

FON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Fon krizinde ilk ödeme tarihi 8 Ekim 2026 olarak açıklandı. A1 Capital, Bulls ve Pardus’un olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya ödemeler bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ödemelerin başlayacağı tarihi TBMM Genel Kurulu’nda açıklamıştı. İlgili fonlarda yatırımcıların payları, nakit ve hazır değerleri ile fonların borç ve alacaklarına ilişkin çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

FON PARASI SAAT KAÇTA YATACAK?

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri ödemelerin hesaplara hangi saatte geçeceği. Ancak açıklanan resmi takvimde ödemeler için belirli bir saat bilgisi paylaşılmadı. Bu nedenle ödemelerin gün içerisinde hesaplara yansıması beklenirken, tüm yatırımcılar için aynı saatte hesaba geçeceğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

FON KRİZİNDE KAÇ TL ÖDENECEK?

Ödenecek tutar her yatırımcı için aynı olmayacak. Olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonda yatırımcıların hak sahipliği, fondaki payları ve tasfiye kapsamında hesaplanan tutarlar üzerinden belirlenecek.

Diğer fonlarda uygulanması planlanan olağanüstü tasfiye sisteminde ise yatırımcıların yatırdığı ve çektiği tutarlar dikkate alınarak MKK tarafından net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu hesaplama sonucunda yatırımcının hak ettiği tutar 1 milyon TL’nin altında ise hesaplanan net yatırım tutarının tamamının, 1 milyon TL’nin üzerinde olması halinde ise ara ödeme kapsamında en fazla 1 milyon TL’nin ödenmesi planlanıyor.

1 MİLYON TL HERKESE Mİ VERİLECEK?

1 milyon TL, herkese otomatik olarak yapılacak sabit bir ödeme değil. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırımcılar için 1 milyon TL, ara ödemenin üst sınırı olarak belirleniyor. Yatırımcının net yatırım tutarı MKK hesaplaması sonucunda belirlenecek.

Örneğin net yatırım tutarı 400 bin TL olarak hesaplanan bir yatırımcı için ara ödeme 400 bin TL olurken, net yatırım tutarı 1,5 milyon TL olan bir yatırımcıya ara ödeme kapsamında 1 milyon TL yapılması planlanıyor. 1 milyon TL’nin üzerinde kalan tutar ise yatırımcının sonraki haklarını ortadan kaldırmıyor. Nihai tasfiye sonucunda ortaya çıkacak bakiye ayrıca hesaplanacak.

1 MİLYON TL ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırımcılar için 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme, ilgili kanun teklifinin yasalaşmasının ardından ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

Bu ödeme, tasfiye sonucunda yatırımcının hak edeceği nihai tutara mahsup edilecek. MKK’nın net yatırım tutarını hesaplamasının ardından ödeme miktarları belirlenmiş olacak.

FON ÖDEMESİ NASIL HESAPLANACAK?

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki ödemelerde MKK tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Hesaplamada yatırımcının sisteme yatırdığı tutarlar ile yaptığı çekimlerin dikkate alınması planlanıyor.

Takasbank’tan alınacak fiyat bilgilerinin ardından yatırımcıların net yatırım tutarlarının hesaplanacağı açıklandı.

Buna göre yatırımcının fonda bulunan toplam parasından ziyade tasfiye kapsamında belirlenen net yatırım tutarı ödeme hesabında esas alınacak.

FON KRİZİNDE TÜM YATIRIMCILAR PARASINI ALACAK MI?

Tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının ilgili fonların kendi kaynakları üzerinden karşılanması esas alınacak. Hazine kaynağının özel zararların karşılanması amacıyla kullanılmayacağı açıklandı.

Olağanüstü tasfiye kapsamında yapılacak ara ödeme ise nihai ödeme anlamına gelmiyor. Fonların alacaklarının tahsil edilmesi, borçlarının ödenmesi ve nihai tasfiye bakiyesinin oluşturulmasının ardından kalan tutarlar için süreç devam edecek.

Nihai tasfiyenin yaklaşık 5-6 aylık bir süreçte tamamlanması hedefleniyor.

FON KRİZİNDE KİMLERE ÖNCELİK VERİLECEK?

Ödeme sürecinde küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına öncelik verilmesi planlanıyor. Olağan tasfiye kapsamında ilk ödeme aşaması ise A1 Capital, Bulls ve Pardus’un 17 fonundaki 43 bin 643 yatırımcıyla başladı.

Tasfiye edilmesi öngörülen toplam 131 fonda ise 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğu açıklandı.