Fonlarda ödeme devam ediyor! İkinci ara ödeme başladı

119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira tutarında ayni ve nakdi ödeme yapıldı. Peki, fonlarda ikinci ara ödeme başladı mı, kimler ödeme alabilecek?

FONLARDA ÖDEMEDE İKİNCİ ARA DÖNEM BAŞLADI

Fonlarda olağanüstü tasfiye sürecine konu olan yatırımcılara yönelik ara ödemeler devam ediyor. Fon Koordinasyon Kurulu'nun 10'uncu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda fonların tasfiye sürecinde gelinen aşama, sağlanan gelişmeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, TBMM'de kabul edilen düzenleme doğrultusunda olağanüstü tasfiyeye konu fonlarda bulunan yatırımcılara 13 Kasım itibarıyla yeni ara ödemelerin yapıldığı bildirildi.

FONLARDA ÖDEME PLANI TAKVİMİ

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, 30 Ekim'de başlayan ve 13 Kasım'da devam eden ara ödemeler kapsamında 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildi.

Açıklamada, yatırımcılardan 333 bin 493'ünün ara ödemelerle net yatırım tutarının tamamını aldığı belirtildi. Böylece ara ödeme sürecinde çok sayıda yatırımcının net yatırım tutarına karşılık gelen ödemeyi tamamen aldığı ifade edildi.

Fonlarda ara ödemeler kimlere yapılacak?

Fonlarda ara ödemeler, olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırımcılar için sürdürülüyor. Ancak yapılan denetimler sonucunda piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen kişiler ödeme kapsamı dışında tutuluyor.

Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başta olmak üzere ilgili kurumların denetimleri sonucunda bu kişilere ilişkin hukuki süreçlerin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, ara ödemelerin mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Fon ödemeleri devam edecek mi?

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, fonların tasfiye sürecinden sorumlu kurumların koordinasyonunda ara ödemelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.

Ödemelerin takvimi ve kapsamına ilişkin süreç, ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda şekillenecek.

Fonlarda ikinci ara ödeme ne zaman başladı?

Fonlarda ara ödemeler 30 Ekim 2026 tarihinde başladı ve 13 Kasım 2026 tarihinde yeni ödemelerle devam etti.

Fon ara ödemelerinden kaç yatırımcı yararlandı?

119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira tutarında ayni ve nakdi ödeme yapıldı. Bu yatırımcıların 333 bin 493'ü net yatırım tutarının tamamını aldı.

Fonlarda ara ödemeler devam edecek mi?

Evet. İletişim Başkanlığı, tasfiye sürecinden sorumlu kurumların koordinasyonunda ara ödemelerin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini açıkladı.