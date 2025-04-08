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 | Sumru Tarhan

Forbes 2025 listesinde Türkiye fırtınası: Türkiye'den 31 isim listede

2025 yılı Forbes milyarderler listesi bu yıl da dikkatleri üzerine çekti. Milyarderler Listesi verilerine göre zenginlerin sayısı geçen seneye göre 247 kişi artarak 3 bin 28'e yükseldi. Tesla, SpaceX, X ve xAI şirketlerinin sahibi olan Elon Musk 2025 yılında da en zengin kişi oldu. Bu sene ülkemizden 31 isim listede yer aldı.

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Forbes 2025 listesinde Türkiye fırtınası: Türkiye'den 31 isim listede
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 15:16

2025 Forbes milyarderler listesinde Elon Musk serveti ile dünyanın en zengin kişisi oldu. 216 milyar dolar ile Mark Zuckerberg ikinci sıraya yerleşirken ardından Jeff Bezos geldi. Forbes'un 39. kez yayımladığı listede yer alan kişi sayısı bu sene 3 bini aştı. Elon Musk, 342 milyar dolar ile dünyanın en zengin kişisi oldu. Türkiye'den listeye girenler ise şaşırttı.

FORBES LİSTESİNDE BAKIN HANGİ TÜRK İSİMLER VAR

Murat Ülker, listede 5,5, milyar dolar ile Forbes milyarderler listesinde yer alan Türk isimler arasında yer alıyor. Şaban Cemil Kazancı 4,3 milyar dolar ile listede adını gördüğümüz kişilerden bir tanesi oldu. Koç Holding varisi olan İpek Kıraç 3,2 milyar dolar ile Forbes listesinde yer edindi. Listenin diğer sıralarında yer alan isimler arasında Semahat Sevim Arsel, Erman Ilıcak, Mustafa Rahmi Koç, Ferit Faik Şahenk, Filiz Şahenk ve Feridun Geçgel yer alıyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker listede 5,5 milyar dolarlık servet ile en zengin Türk kişi olarak 639. sıraya yerleşti. Listede yer alan diğer Türk isim Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı oldu. Kazancı 3,2 milyar dolarlık serveti ile 2025 Forbes milyarderleri listesinde yer aldı. Türkiye'den listede yer alan kişilerin toplam serveti 65,05 milyar dolar civarında hesaplandı.

Forbes 2025 listesinde Türkiye fırtınası: Türkiye'den 31 isim listede

Listede Türkiye'den 35 kişi olurken toplam servet 79,5 milyar dolar olarak belirlendi. Listede rekor senesi 2023 olurken 44 kişi vardı. Perakende, sanayi, enerji, gayrimenkul gibi alanlarda iş yapan isimlerin Forbes listesindeki yerleri her sene yakından takip ediliyor. En zengin isimler genel olarak ABD'de olurken bu sene 902 kişi listeye dahil oldu. Hindistan 205 milyarder ile listeye girerken liste bu sene de dikkatleri üzerine çekti.

Forbes 2025 listesinde Türkiye fırtınası: Türkiye'den 31 isim listede

FORBES MİLYARDER LİSTESİNDEKİ TÜRK İSİMLER

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes bu sene de milyarderler listesini paylaştı. Paylaşılan rapora göre milyarder sayısı 3 binin üzerine çıktı. Toplam servet 16.1 trilyon dolarla rekor kırarken dünyadaki milyarder sayısı geçen seneye göre 247 kişi arttı. 2025 listesinde yer alan isimler şöyle:

Feridun Geçgel: 2,5 milyar dolar
Mehmet ve Sinan Tara: 2,5 milyar dolar
Hamdi Ulukaya: 2,3 milyar dolar
İbrahim Erdemoğlu: 2,1 milyar dolar
Ali Metin Kazancı : 2 milyar dolar
Mustafa Küçük : 2 milyar dolar
Sezai Bacaksız: 1,9 milyar dolar
Şefik Yılmaz Dizdar : 1,9 milyar dolar

Forbes 2025 listesinde Türkiye fırtınası: Türkiye'den 31 isim listede


Nihat Özdemir : 1,9 milyar dolar
Selçuk Bayraktar: 1,8 milyar dolar
Ali Erdemoğlu : 1,8 milyar dolar
Hamdi Akın ve ailesi : 1,7 milyar dolar
Haluk Bayraktar : 1,6 milyar dolar
Ahmet Çalık : 1,5 milyar dolar
Deniz Şahenk: 1,5 milyar dolar
Mehmet Aydınlar : 1,4 milyar dolar
Türker Kazım: 1,4 milyar dolar
Bülent Eczacıbaşı : 1,3 milyar dolar

Forbes 2025 listesinde Türkiye fırtınası: Türkiye'den 31 isim listede


Aydın Doğan: 1,2 milyar dolar
Mustafa Latif Topbaş: 1,2 milyar dolar
Hüsnü Özyeğin: 1,15 milyar dolar
Faruk Eczacıbaşı: 1,1 milyar dolar
Ahmed Topbaş: 1,1 milyar dolar
Murat Vargı: 1,1 milyar dolar

Forbes 2025 listesinde Türkiye fırtınası: Türkiye'den 31 isim listede

FORBES DÜNYANIN EN ZENGİN KİŞİSİ

Tesla, SpaceX, X ve xAI şirketlerinin sahibi olan Musk, bu sene de serveti ile adından söz ettirdi. 342 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Mark Zuckerberg 216 milyar dolarlık serveti ile 2. sırada yer alırken dünyanın her yerinde ilgi gören Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 215 milyar dolarlık servet ile listenin 3. sırasında yer aldı. Listeye göre Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison, 192 milyar dolarlık serveti ile 4. sıraya yerleşti. Bernard Arnault, 178 milyar dolarlık serveti ile milyarderler listesinin beşinci sırasına yerleşti.

ETİKETLER
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#ipek kıraç
#Milyarderler Listesi
#Şaban Cemil Kazancı
#Ekonomi
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