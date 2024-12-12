Forbes, dünyanın en güçlü kadınları listesini açıkladı! İşte listedeki tek Türk

12 Aralık 2024 10:27 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:27

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı. Listede yer alan kadınlar, toplamda 33 trilyon dolarlık bir ekonomik gücü temsil ederken, 1 milyardan fazla insan üzerinde doğrudan veya dolaylı etki oluşturuyor. Listede tek Türk kadın belli oldu. İşte detaylar...

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ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, 2025’e girilirken ekonomi alanında merak edilen listelerini yayınlıyor. Forbes son olarak "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesini yayımladı. Listede siyasi isimlerden sanatçılara kadar pek çok isim yer aldı. Listede sadece para veya güçlü konuma sahip olmanın yeterli olmadığı, farklı alanlarda yapılan aktivitelere bakıldığı belirtildi.

SİYASETİN LİDERİ URSULA VON DER LEYEN

Listenin ilk dört sırasına siyaset sahnesinin önemli isimleri damgasını vurdu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen listenin birinci sırasında yer alırken, ikinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, üçüncü sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve dördüncü sırada Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum bulunuyor.

İŞ DÜNYASININ YILDIZI: GM CEO'SU MARY BARRA

İş dünyası kategorisinde genel sıralamada beşinci olan GM CEO’su Mary Barra zirvede yer alıyor. Onu Accenture CEO’su Julie Sweet ve Elevance CEO’su Gail Boudreaux takip ediyor. Güler Sabancı ise bu kategoride de uzun yıllardır yerini koruyor.

Listedeki tek Türk kadın, Güler Sabancı oldu.

LİSTEDEKİ TÜRK KADIN

İş insanı Güler Sabancı, 80'inci sırada yer aldı. Sabancı Holding'i yöneten ilk kadın olan Güler Sabancı ile ilgili olarak Forbes şu ifadelere yer verdi:

''Avrupa Sanayi Yuvarlak Masası'nın (ERT) ilk kadın üyesidir ve aynı zamanda MIT Enerji Girişimi'nin Dış Danışma Kurulu'nda yer almaktadır.''