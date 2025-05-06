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 | İrem Çınar

Forbes en zengin 100 Türk listesinde dikkat çeken ayrıntı!

Forbes Türkiye dergisi, dört yıl aradan sonra en zengin 100 Türk listesini yeniden yayımladı. Merakla beklenen listede toplam serveti 128,5 milyar dolar olan 108 kişi yer aldı. 5,5 milyar dolar ile Murat Ülker, 4,8 milyar milyar dolar ile Uğur Şahin, 4,3 milyar dolar ile Cemil Kazancı, 4 milyar dolar ile Eren Özmen ve 3,8 milyar dolar ile Fatih Özmen listede ilk 5’i oluşturdu.

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Forbes en zengin 100 Türk listesinde dikkat çeken ayrıntı!
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 17:46

Türkiye’nin en zengin kişileri olarak bilinen isimlerin çocuklarının da listeye girmesi dikkat çekti. Diğer iki önemli ayrıntı ise listede yer bulan 59 kişinin kendi servetini kendi oluşturan isimlerden oluşmasıydı. Kendi servetini oluşturan en genç isimler arasında Baykar’ın sahiplerinden Selçuk Bayraktar (45) ve Nef’i kuran Erden Timur (42) dikkat çekti.

Forbes en zengin 100 Türk listesinde dikkat çeken ayrıntı!

EN ZENGİN 100 TÜRK LİSTESİ

Forbes Türkiye dergisi 4 yıl aradan sonra en zengin 100 Türk listesini açıkladı. Listenin zirvesinde uzun süredir bu unvanı elinde tutan 5,5 milyar dolarlık mal varlığı ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Murat Ülker yer aldı. Murat Ülker’i COVID-19 döneminde geliştirdiği aşı ile birçok hayatı kurtaran BioNTech’in sahibi Uğur Şahin izledi. Şahin’in mal varlığı 4,8 milyar dolar olarak açıklandı. Kazancı Holding’in sahibi Cemil Kazancı 4,3 milyar dolar serveti ile üçüncü sırada yer aldı.

Forbes en zengin 100 Türk listesinde dikkat çeken ayrıntı!

Listede dikkat çeken önemli bir nokta 45 yaş altı gençlerin sayısının artması oldu. Listeye 7 isim 45 yaş altı olarak girdi. Bunların üçü Koç Ailesi üyesi , Aylin Elif Koç ve Esra Çiğdem Koç. Yıldız Holding ailesi üyesi Ahmet Özokur, Esas Holding ailesi üyesi Kazım Köseoğlu yine listede yer alan diğer isimler.

Bu isimlerin çoğu, ailelerinin kurduğu şirketlerin varisi olan isimler. Kendi servetini oluşturanların sayısı 59. Ancak kendi servetini oluşturan 45 yaş altı iki dolar milyoneri göze çarpıyor. Bunlar Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Bayraktar ve Nef Yönetim kurulu Başkanı Erden Timur. En Zengin 100 listesinde 24. sırada yer alan yer alan Baykar’ın bir diğer ortağı Haluk Bayraktar (46) da kendi servetini oluşturan 45 yaş altı en genç isimlere en yakın isim oldu. İlerleyen yıllarda açıklanacak listelerde kendi girişimlerini kurarak dolar milyoneri kulübüne girecek isimlerin artması bekleniyor.

Forbes en zengin 100 Türk listesinde dikkat çeken ayrıntı!

İŞTE EN ZENGİN 45 YAŞ ALTI GENÇLER

8. sıra - İpek Kıraç (40), Koç Holding Ailesi üyesi: 2,7 milyar dolar
21. sıra - Selçuk Bayraktar (45) Baykar Teknoloji YK Üyesi: 1,8 milyar dolar
51. sıra - Ahmet Özokur (44) Yıldız Holding ailesi üyesi: 850 milyon dolar
72. sıra - Aylin Elif Koç (24) Koç Holding Ailesi üyesi: 650 milyon dolar
72. sıra - Esra Çiğdem Koç (28) Koç Holding Ailesi üyesi: 650 milyon dolar
89. sıra - Erden Timur (42) Nef YK Başkanı: 550 milyon dolar
100. sıra - Kazım Köseoğlu (42) Esas Holding Ailesi üyesi: 500 milyon dolar

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