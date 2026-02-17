Ford Otosan’dan Temettü kararı: Hisse başına ödenecek tutar belli oldu

KÂR DAĞILIMI VE YEDEKLER

Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre şirketin 2025 yılı kârı 21,89 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 1,26 milyar TL’si genel kanuni yedek akçe olarak ayrılacak.

7,86 milyar TL ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması planlanan tutar.

Öte yandan, mevcut genel kanuni yedeklerin sermayenin yüzde 20’lik sınırına ulaşmış olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi kapsamında ayrılması gereken yüzde 5’lik ilave yedeğin bu yıl ayrılmaması da genel kurula teklif edilecek.