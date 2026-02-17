Ford Otosan’dan Temettü kararı: Hisse başına ödenecek tutar belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ford Otosan, 2025 yılı kârından 12,77 milyar TL brüt nakit temettü dağıtmayı planlıyor. Hisse başına net 3,0940 TL ödeme 16 Mart 2026’da yapılacak.
Otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinden Ford Otosan (#FROTO), 2025 yılına ilişkin temettü kararını açıkladı. Şirket, 33,99 milyar TL’lik net dönem kârından 12,77 milyar TL brüt nakit temettü dağıtımını genel kurulun onayına sunacak.
Planlamaya göre yatırımcıya hisse başına brüt 3,64 TL, net 3,0940 TL ödeme yapılması öngörülüyor. Temettü ödemesi için tarih 16 Mart 2026 olarak belirlendi. Genel kurul toplantısı ise 12 Mart’ta gerçekleştirilecek. Yani karar, hissedarların onayından geçtikten sonra resmileşecek.
Temettüde uygulanacak stopaj oranları pay gruplarına göre farklılık gösterecek.
A grubu pay sahipleri için yüzde 15 oranında kesinti yapılacak.
Tam mükellef şirket statüsündeki B grubu paylarda ise stopaj oranı yüzde 0 olacak.
C grubu paylarda ise çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında yüzde 5 oranında kesinti uygulanacak.
Yani yatırımcının eline geçecek net tutar, sahip olduğu pay grubuna göre değişecek.
Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre şirketin 2025 yılı kârı 21,89 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 1,26 milyar TL’si genel kanuni yedek akçe olarak ayrılacak.
7,86 milyar TL ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması planlanan tutar.
Öte yandan, mevcut genel kanuni yedeklerin sermayenin yüzde 20’lik sınırına ulaşmış olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi kapsamında ayrılması gereken yüzde 5’lik ilave yedeğin bu yıl ayrılmaması da genel kurula teklif edilecek.
Ford Otosan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Yönetim Kurulumuz, sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve 03 Nisan 2024 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumu da dikkate alınarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca;
a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2025 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2025 yılı için ayrılmamasının,
b. SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 33.986.135.000 TL net dönem karından pay sahiplerine 12.773.124.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve 1.259.766.900 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasının; böylece 1 TL nominal değerli pay için, brüt 3,64 TL (Kâr Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 3,0940 TL) tutarında ve brüt %364 (net %309,40) oranında temettü ödenmesinin ve kalan 19.953.244.100 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının,
c. Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 21.893.335.017 TL tutarındaki 2025 yılı cari yıl kârından 1.259.766.900 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 12.773.124.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 7.860.444.117 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının;
d. Temettü dağıtım tarihinin 16 Mart 2026 olarak belirlenmesinin,
Genel Kurul'a teklifine karar vermiştir."
"Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
A grubu payların tamamının stopajlı olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
B Grubu hisselerin tamamı tam mükellef tüzel kişi ortaklarımız Koç Holding A.Ş ve Temel Ticaret A.Ş.'ye ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
C Grubu hisselerin tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Deutschland Engineering GMBH'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 5 stopaj oranı kullanılmıştır."