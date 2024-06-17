Fransa Avrupa'nın piyasa değeri en büyük borsasına sahip olma ünvanını İngiltere'ye kaptırdı

17 Haziran 2024 16:19 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 16:21

Avrupa finans piyasaları hareketli günler yaşıyor.

Fransa, Avrupa'nın en büyük hisse senedi borsası olma unvanını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim açıklaması, geçen hafta Fransız şirketlerinin piyasa değerini etkiledi. Ülkenin risk primi yükseldi.

Macron'un sürpriz erken seçim kararı, Fransız bankacılık sektörünü sarstı.

FRANSIZ HİSSE SENETLERİ ALTÜST OLDU

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim seçim kararı alması sonrası Fransız Borsasındaki şirketlerin piyasa değeri 3,13 trilyon dolara indi.

Böylece 3,18 trilyon dolar piyasa değeri ile Londra borsası, Paris'i geride bıraktı.

İngiltere, Avrupa'nın piyasa değeri en büyük borsası ünvanını geri aldı. Fransa 2 yıldır elinde bulundurduğu Avrupa'nın piyasa değeri en büyük borsasına sahip olma ünvanını kaybetti.

Şu an da Birleşik Krallık hisse senetleri piyasa değeri açısından dünyanın en büyük altıncı hisse senedi oldu.

ERKEN SEÇİM KARARI FRANSA PİYASASINI SARSTI

Macron, Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Kararın ardından Fransız şirketlerinin piyasa değerinden yaklaşık 258 milyar dolar silindi.

Societe Generale, BNP Paribas ve Credit Agricole bankalarının hisselerinin her biri yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.