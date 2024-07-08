Fransa'da solun zaferinin ardından euro düştü! Yeni bir euro krizi bekleniyor

08 Temmuz 2024 11:22 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:21

Fransa’daki sürpriz seçim sonuçları Avrupa'yı şaşırttı.

Fransa'da Yeni Halk Cephesi Partisi'nin ülkedeki parlamento seçimlerini kazanmasının ardından euro, Asya borsalarının ilk saatlerinde yüzde 0,3 düştü.

Pazar sabahı yapılan seçimlerde sol görüşlü Yeni Halk Cephesi ittifakı, Ulusal Meclis'teki 577 sandalyeden 182'sini kazandı.

Görevdeki Cumhurbaşkanı Macron'un merkezci ittifakı ise 168 sandalye almaya hazırlanıyor.

FRANSA SEÇİMLERİNDEN SONRA BELİRSİLZİK HAVASI

Piyasalar son dönemde Fransa'da sağcı Ulusal Birleşme'nin mutlak çoğunluğu elde edemeyeceği inancıyla toparlanırken, piyasalardaki belirsizliğin geri döneceği tahmin ediliyor.

Piyasalar belirsizlikten nefret eder ve Fransa'nın siyasi sahnesi şu anda istikrardan uzak hareket ediyor.

Fransa 2023 yılı açık rakamlarını mart ayında açıkladı.

Kamu hesapları, ekonomik çıktının yüzde 5,5'i oranında mali açık vermekte. Bu oran, bir önceki yılki yüzde 4,8'den fazla olup, hükümetin yüzde 4,9'luk hedefinin de önemli ölçüde üzerinde kaldı.

Macron hükümeti, açığı 2027 yılına kadar ulusal gelirin yüzde 3'ünün altına düşürme sözü vermişti; bu sayede AB hedefleriyle uyumlu kalınabilecekti.

Yeni Halk Cephesi'nden Alexandre Ouizille, Pazar günkü oylamadan önce partisinin açığı artırmayacağını söyledi. "Açığı azaltmayacağız" diye de ekledi.

Avrupa'da Fransız tahvilleri ve hisse senetlerinin işlemleri pazartesi sabahı başladı.

Fransa'nın önde gelen borsa endeksi CAC40, daha önceki düşüşün tersine %0,4 yükseldi, ancak Haziran başında seçim çağrısı yapılmasından bu yana hala yaklaşık %4 düşüşte.

Tahvil piyasaları da sonucun nasıl fiyatlanacağı konusunda belirsizliğini korurken, Almanya ile Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark 71,1 baz puana kadar açıldı, ancak son olarak biraz daha daralarak 66,5 baz puana geriledi.

YENİ BİR EURO KRİZİ BEKLENİYOR

Yatırımcılar yüksek harcama politikaları uygulayabilecek aşırı sağcı bir çoğunluktan korktuğu için, seçime giden süreçte 2012'deki avro bölgesi krizinden bu yana en yüksek seviyesi olan 80 baz puanın üzerine çıktı.

Euro, hem dolar hem de sterlin karşısında ilk düşüşün ardından istikrar kazandı ve sırasıyla 1,0835 dolar ve 84,58 peni seviyesine yerleşti.

Piyasaların dikkati şimdi Fransa'nın gelecek başbakanının kim olacağına çevrildi.

Yatırımcılar, bu yeni siyasi dönemin mali istikrarı nasıl etkileyebileceğini görmek için Paris'teki gelişmeleri yakından takip edecek.