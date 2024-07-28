G20'den süper zenginlere servet vergisi ayarı! 230 milyar euroluk yeni milyarder vergisi yolda

28 Temmuz 2024 12:58 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 13:07

Türkiye G20'de en hızlı büyüyen ülke oldu

Türkiye G20'de en hızlı büyüyen ülke oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ABD’li mevkidaşı Yellen ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ABD’li mevkidaşı Yellen ile görüştü

G20, Cuma günü yaptığı açıklamada, grubun dünyadaki süper zengin bireylerin etkin bir şekilde vergilendirilmesini sağlamak için çalışma konusunda anlaştığını belirtti. Ancak yöntemler konusunda ayrıntı verilmedi. G20 bakanları, 230 milyar euroluk yeni milyarder vergisi üzerinde anlaşmaya vardı.

SÜPER ZENGİNLERE SERVET VERGİSİ GELİYOR

G20, Brezilya'nın milyarderler için servet vergisi önerisine sıcak baktı. Bu kapsamda Uluslararası Vergi İşbirliğine İlişkin Rio De Janeiro G20 Bakanlık Deklarasyonu da yayımlandı.

Deklarasyonda, "Vergi egemenliğine tam saygı göstererek, ultra yüksek net servete sahip bireylerin etkili bir şekilde vergilendirilmesini sağlamak için işbirliği içinde olmaya çalışacağız" ifadeleri yer aldı.

Grup, ultra yüksek gelirli kişiler de dahil olmak üzere tüm vergi mükelleflerinin vergilerde adil paylarına düşeni yapmalarının önemli olduğunu belirtti.

G20 Uluslararası Vergi İşbirliği Bakanlar Bildirgesi deklarasyonunda şu ifadeler yer aldı;

"Çok yüksek gelirli kişilerin agresif vergi kaçınması veya vergi kaçırması, vergi sistemlerinin adaletini zedeleyebilir ve bu da kademeli vergilendirmenin etkinliğinin azalmasına neden olur.

Hiç kimse şeffaflık standartlarını atlatmak da dahil olmak üzere vergiden kaçamamalı. Bu nedenle, yerel vergi yükümlülüklerine tam uyumu sağlamak için daha fazla çaba sarf edilmelidir"

YÖNTEMİ HENÜZ BELLİ OLMADI

Süper zenginlerin vergilendirilmesi konusunda fikir birliği olmasına rağmen, hedefe ulaşma mekanizmaları hâlâ belirsiz.

Grup, "Her yargı alanı, vergi gelirlerinin toplanmasının etkinliğini artırmak için özerk olarak veya gerekirse kapasite geliştirme girişimleri yoluyla çalışmalıdır; bu vergiler bugün zaten yerel yasalara dayalı olarak alınabiliyor" dedi.

Üye ülkeler, G20 ve diğer ilgili forumlarda konuları tartışmaya devam edeceklerini, ilgili uluslararası kuruluşların, akademisyenlerin ve uzmanların teknik girdilerine güveneceklerini belirttiler.