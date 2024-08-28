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Galatasaray'a bir darbe daha: Borsada hisseleri sert düştü! Fenerbahçe hisselerinde Ferdi etkisi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 12:05 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 12:08
Galatasaray&#039;a bir darbe daha: Borsada hisseleri sert düştü! Fenerbahçe hisselerinde Ferdi etkisi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun mağlubiyeti borsada hisse fiyatlarını da sarstı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği İsviçre temsilcisine 3-2 ve 1-0 yenilerek elendi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı, saat 10.55 itibarıyla yüzde 9,04 azalışla 7,65 liraya düştü. Fenerbahçe'de Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bonservis ile Brighton'a transfer edilmesinin ardınnan Fenerbahçe hisseleri yeni günde yüzde 2,3 değer kazanarak, 140 liraya yükseldi.

Young Boys'a elenen Galatasaray borsada da yara aldı. Yatırımcısını üzen Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı hızla geriledi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen Galatasaray'ın borsada işlem gören hisseleri saat 10.55 itibarıyla yüzde 9,04 azalışla 7,65 liraya düştü.

GALATASARAY'A BORSA DARBESİ

Son şampiyon Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a elendi.

Galatasaray bir darbe daha: Borsada hisseleri sert düştü! Fenerbahçe hisselerinde Ferdi etkisi - 1. Resim

Mağlubiyet sonrası Galatasaray'ın borsada işlem gören hisseleri yüzde 9'dan fazla değer kaybetti.

GALATASARAY SPORTİF AŞ'NİN HİSSE FİYATI DÜŞTÜ

Galatasaray hisseleri dün 8,41 liradan kapanış yapmıştı.

Mağlubiyetin ardından Galatasaray Sportif AŞ'nin hisse fiyatı, saat 10.55 itibarıyla yüzde 9,04 azalışla 7,65 liraya düştü.

Galatasaray bir darbe daha: Borsada hisseleri sert düştü! Fenerbahçe hisselerinde Ferdi etkisi - 2. Resim

27,6 MİLYON AVRO GELİRİ KASASINA KOYAMADI

Galatasaray kasasında da büyük kayıp yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılım ücreti 18 milyon 620 bin avro, yayın geliri 9 milyon avro, oynanacak 8 maçta, galibiyet başına 2,1 milyon avro, beraberlik için 700 bin avro toplamında en az 27,6 milyon avro gelir cimbomun kasasına giremedi.

Galatasaray bir darbe daha: Borsada hisseleri sert düştü! Fenerbahçe hisselerinde Ferdi etkisi - 3. Resim

FENERBAHÇE HİSSELERİ FERDİ İLE YÜKSELDİ

Fenerbahçe ise iyi günler geçiriyor.

Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer edildiği haberi borsaya iyi yansıdı.

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri yeni günde yüzde 2,3 değer kazanarak, 140 liraya çıktı.

Galatasaray bir darbe daha: Borsada hisseleri sert düştü! Fenerbahçe hisselerinde Ferdi etkisi - 4. Resim

BEŞİKTAŞ YÜKSELDİ, TRABZONSPOR DÜŞTÜ

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisse fiyatı ise yüzde 3,15 yükseldi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 3,24 değer kaybetti.

Galatasaray bir darbe daha: Borsada hisseleri sert düştü! Fenerbahçe hisselerinde Ferdi etkisi - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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