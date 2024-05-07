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Galatasaray ve Beşiktaş'ın bir dönem sponsoruydu... Dev şirket iflas etti

07 May 2024 17:41 - Güncelleme : 07 May 2024 17:42
Galatasaray ve Beşiktaş&#039;ın bir dönem sponsoruydu... Dev şirket iflas etti

Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın bir dönem sponsorluğunu yapan GKN Kargo iflas etti. Dev kargo şirketinin borcunun ise 550 milyon lirayı aştığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüplerin bir dönem sponsoru olan dev kargo şirketi GKN Kargo'nun iflas ettiği öğrenildi.

Ocak ayının ilk haftalarında; şirket İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme, şirketin içinde bulunduğu mali sıkıntılardan kurtulabileceğine dair sunulan proje kapsamında ikna olmadı ve mali darboğaz yaşayan şirkete komiser ataması yaparak nihai kararını açıkladı.

BORÇ 560 MİLYON TL'DEN FAZLA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; GKN Kargo'nun iflas kararı almasında 563 milyon liralık borcun etkili olduğu öğrenildi. Bu borcun yaklaşık 50 milyon lirası, Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor gibi kulüplerin alacaklarından oluşuyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın bir dönem sponsoruydu... Dev şirket iflas etti - 1. Resim

ÖZEL JET İLE SEYAHAT DAVA SOSYASINA GİRDİ

Şirketin kayıtlı 2 araç dışında varlığı olmadığı belirtilmesine rağmen, şirketin sahibi Gökhan Akyürek'in konkordato başvurusundan yaklaşık 2 hafta önce özel jetle seyahat ettiği bilgisi dava dosyasına girdi. Akyürek'i, Urfa'dan İstanbul'a taşıyan Vatanjet Havacılık AŞ, 29 bin liralık alacağını tahsil edemediğini mahkemeye bildirdi.

Kaynak: tgrthaber.com
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