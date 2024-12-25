Galericiler tarih verip uyardı: Zam gelecek, araba almanın tam zamanı

25 Aralık 2024 10:20 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:04

Otomobil şirketleri sıfır araçlar için yıl sonunda kampanya üstüne kampanya yaptı. Kampanyalar ikinci el fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Araba almayı düşünenlere uyarıda bulunan galericiler, zam öncesi ellerini çabuk tutmaları için çağrı yaptı.

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Araba almayı düşünenler için fırsatlar art arda geldi. Sıfır otomobil fiyatlarındaki cazip yıl sonu indirimleri, müşterilerin ilgisini çekti. Sıfır arabadaki kampanyalar ikinci el piyasasında ise düşüşe neden oldu, fiyatlarda indirim yaşandı. Galericiler piyasadaki son durum hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

YÜZDE 5 İNDİRİM VAR

Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, sıfır araçlardaki kampanyalardan dolayı ikinci el araçlarda da indirimlerin yaşanmasıyla birlikte araç piyasasında yüzde 5 oranında indirim olduğunu belirtti. Yıl sonu olduğu için ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandığını söyleyen Yıldırım şöyle konuştu:

KASIM AYINDA SATIŞLAR 2 KAT ARTTI

"Faizlerin biraz yüksek olması yıl içerisinde dalgalanmalara neden oldu. Eylül ayında 5 tane araç satıyorsak kasım ayı itibariyle 10 tane satış yapmaya başladık.

2025'TE İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI ARTACAK

Bunun nedeni de sıfır araçlarda kampanya olduğu için ikinci el araçlarda da kampanyaya dönüşüyor. 2025 yılında faizlerin düşmesi, sıfır araçlarda dalgalanmalardan dolayı ikinci elde bir yükseliş bekliyoruz.

"ARABA ALMANIN TAM ZAMANI"

2025 yılında faizler düşer, araç kampanyaları kalkarsa galericilerin yılı olabilir. Araç yıl içerisinde 900 bin liraysa yıl sonunda yüzde 5 düşüşle birlikte 850 bin liraya düşüyor. Araç alacaklar yılbaşından önce almalı. Bu ay araba almanın tam zamanıdır."