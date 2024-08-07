Galericilerden ikinci el araba alacaklara uyarı: Satışlar iyi, fiyatlar düşmez

07 Ağustos 2024 10:13 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:40

Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. Geçen yıllara oranla bu sene araç piyasasının daha fazla oturduğunu söyleyen Yıldırım satış yaptıklarını aktardı.

"SATIŞLAR GAYET İYİ DURUMDA"

Son bir yılda kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı piyasada durgunluk yaşandığına dikkat çeken Ahmet Yıldırım, "Piyasaların böyle olması biz galericiler için daha iyi bir durum. Şu anda piyasa oturmuş durumdadır. Satışlar gayet iyi durumda. Geçen yıla oranla, araç satışları bu yıl daha iyi" diye konuştu.

ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

İnternet ortamındaki araç fiyatlarına da değinen Ahmet Yıldırım, "Oralardaki fiyatların yüksek olması zaten bizden kaynaklıdır. Millet aracına 5 fazla ekleyerek piyasaların yükselmesini sağlıyorlar. Şu anda piyasaların yükselme durumu yok ve aynı zamanda düşme durumu da yok. 400 binden başlayarak 5 milyon liraya kadar araçlar var. Kayıt dışı olan galericiler şu anda içimizden yavaş yavaş çıkmaya başladı. Korsan galericiler de çıkarsa araç piyasası daha güzel olacaktır" dedi.

"ARABA ARTIK YATIRIM ARACI DEĞİL İHTİYAÇ"

Artık günlük araç satışlarının da olduğunu belirten Yıldırım, "Günde kimi zaman 3 araç satarken kimi zaman da satış yapamıyoruz. Geçmiş yıllarda vatandaşlar aracı yatırım aracı olarak alıyorlardı ama şimdi ise ihtiyacı olan araba alıyor" diye görüş belirtti.

VATANDAŞLARA EKSPERTİZ UYARISI

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yıldırım, "Özellikle, kurumsal yerlerden alışveriş yapmalılar. Korsan galericilere dikkat etmeliler. Aracı alırken bir de ekspertiz yaptırmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız kurumsal olan yerlerden araba alsınlar" ifadelerini kullandı.