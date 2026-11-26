Gamador İnşaat tarafından hayata geçirilen proje, konut, ofis ve ticari alanları bir araya getiren karma kullanım konseptiyle öne çıkıyor. Toplam 2 bin 318 bağımsız bölümden oluşan Gamador Center Ankara'da 243 ofis ve 126 ticari ünite bulunuyor. Özellikle prestijli ofisler ve açık AVM konseptli ticari alanlar, yatırım ve kira potansiyeli bakımından projenin öne çıkan bölümleri arasında yer alıyor.

Gamador Center Ankara'nın ticari yatırım açısından öne çıkan özelliklerinden biri, yoğun insan ve kurum hareketliliğinin bulunduğu bir bölgede konumlanması. Etlik Şehir Hastanesi, Yeni Ankara Adliyesi, metro hatları ve üniversitelere yakınlığı, projenin potansiyel müşteri ve kiracı kitlesini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

ANKARA’NIN EN ÇOK KONUŞULAN PROJESİ OLDU

Etlik Şehir Hastanesi'nin yılda 5 milyondan fazla hasta ve 15 binden fazla personel potansiyeli, Yeni Ankara Adliyesi'nin yaklaşık 30 bin avukat ve 10 binden fazla kamu personelini kapsayan hareketliliği, bölgedeki ticari faaliyetler açısından önemli bir talep zemini oluşturuyor.

Akköprü ve İvedik metro istasyonlarının yıllık 120 milyon yolcu kapasitesi de bölgenin erişilebilirliğini ve insan hareketliliğini destekleyen unsurlar arasında bulunuyor. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi çevresindeki akademisyen ve öğrenci yoğunluğu ise ofis, hizmet ve perakende alanları için potansiyel müşteri kitlesini genişletiyor.

OFİS VE TİCARİ ÜNİTELERE ÖZEL FİNANSMAN KOŞULLARI

Gamador İnşaat tarafından yapılan açıklamada, projedeki prestijli ofisler ve açık AVM konseptli ticari üniteler için yatırımcılara yüzde 10 peşinat, 30 ay taksit ve yüzde 20 KDV imkanı sunulduğu bildirildi. Alıcıların peşinat ve taksit yapılarını kendi bütçelerine göre şekillendirebilmesi de finansman seçenekleri arasında yer alıyor.

Projede planlanan açık hava alışveriş ve gastronomi alanlarıyla ticari faaliyetlerin yalnızca mesai saatleriyle sınırlı kalmayan bir yaşam ve tüketim deneyimine dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu konseptin, farklı saatlerde oluşacak ziyaretçi hareketliliğiyle ticari ünitelerin kullanım ve kira potansiyeline katkı sağlaması bekleniyor.

ULAŞIM VE KURUMSAL YOĞUNLUK KİRA POTANSİYELİNİ DESTEKLİYOR

İstanbul Yolu ile Eşref Bitlis Caddesi'ne 400 metreden fazla cephesi bulunan Gamador Center Ankara, Akköprü ve İvedik metro istasyonlarına yürüme mesafesinde konumlanıyor. Etlik Şehir Hastanesi'nin karşısında yer alan proje, yapımı devam eden Yeni Ankara Adliyesi'ne ve kentin önemli iş merkezlerine yakınlığıyla da öne çıkıyor.

Toplam 36 ay içerisinde tamamlanması hedeflenen projede lansman dönemi avantajlarının tanıtım ofisinde devam ettiği bildirildi. Ankara'nın gelişen ticaret ve ulaşım aksında konumlanan Gamador Center Ankara, ofis ve ticari gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için alternatif bir yatırım alanı olarak öne çıkıyor.

GAMADOR HAKKINDA

Gamador İnşaat 2014 yılında kuruldu. Yenilikçi mimari anlayışı ve yüksek mühendislik standartlarıyla Başkent Ankara başta olmak üzere gayrimenkul sektöründe nitelikli karma yaşam projeleri geliştirmektedir. 600 bin metrekarelik iş bitirme hacmine sahip olan şirket tamamlanan ve devam eden projeleriyle toplam 1,5 milyon metrekarelik inşaat alanına ve 1.000’i aşkın çalışana ulaşmıştır. Firma, Gamador Koru Evleri, Gamador Bulvar, Gamador Meydan, Gamador Bravo ve Gamador Galya Center gibi pek çok projeyi hayata geçirmiştir. Entegre tesis yönetiminden gayrimenkul danışmanlığına kadar uçtan uca hizmet sunan Gamador İnşaat, modern şehirleşmeye değer katmayı sürdürmektedir.