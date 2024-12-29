GAP eylem planı belli oldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: 570 bin kişilik istihdam fırsatı

29 Aralık 2024 16:39 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 16:42

GAP Eylem Planı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından tanıtıldı. 2024-2028 yılları arasında yeni yatırımlar kazandırılacağını açıklayan Yılmaz, GAP Bölgesi'nde 2003-2024 döneminde yapılan yatırımların, bölgenin çehresini değiştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, hükümetin ve devletin temel amacının insanlara fırsat eşitliği sunmak olduğunu belirterek, GAP Bölgesi'nde yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

GAP EYLEM PLANINI TANITTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır​ ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında "Yeni GAP Eylem Planı (2024-2028) ile bölgenin gelecek vizyonunu, daha gelişmiş bir bölge inşası için, yeni bir ufuk olarak görüyoruz" diye konuştu. GAP Eylem Planı kapsamında toplamda 198 projeye 2024-2028 yılları arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktarılacak.

Açıklamaları şöyle;

"Bölgemizde yer alan 9 ilde 20 yeni organize sanayi bölgesi kurarak, 360 binden fazla ek istihdamın önünü açtık. Yatırım teşvik sistemimizle, 1,1 trilyon lira yatırım tutarına sahip ve 710 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak 15 bin 400 yatırımın önünü açtık. Sadece bu yıl tamamlanan yatırımlarla Diyarbakır'da 10 bin 242, Şanlıurfa'da 9 bin 922, Mardin'de 10 bin 228, Batman'da 9 bin 929 istihdam oluşturduk."

GAP Bölgesi'ndeki illerin toplam ihracattaki payının yüzde 1,9'dan yüzde 5,3'e yükseldiğini belirten Yılmaz, iş gücüne katılım oranının da arttığını ifade etti. Yılmaz, 2004'te 1 milyon 299 bin kişi istihdam edilirken, bu sayının 2023'e gelindiğinde, yaklaşık iki katına çıkarak, 2 milyon 421 bine yükseldiğini dile getirdi.

570 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeni GAP Eylem Planı'nın 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacağını ve 4 yıllık süreçte 198 projeye 496 milyar liralık kaynak aktarılacağını açıkladı.