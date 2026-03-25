Garanti Bankası Emekli Promosyonu tutarları güncellendi! Garanti emekli promosyon şartları ve ek avantajlar neler?

Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan ya da mevcut müşterilere özel olarak 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor. Türkiye genelinde emekli vatandaşlara bankalar tarafından sağlanan maaş promosyonları ekonomik açıdan önemli avantajlar oluşturuyor. Garanti BBVA Emekli Promosyonu tutarlarında güncellemeye gidildi. Peki, Garanti BBVA emekli promosyonu tutarı kaç TL? Garanti BBVA emekli promosyon şartları nelerdir, ödeme ne zaman hesaba geçer?

’nın emeklilere yönelik promosyon kampanyası yoğun ilgi görüyor. Bankadan bankaya ve maaş tutarına göre farklılık gösteren promosyon miktarları araştırılmaya devam ediyor. Emekli promosyon ödemesinin müşterinin hesabına yatırılmasıyla birlikte taahhüt süresi başlamış sayılır. Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu () tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yapılır. Birden fazla emekli aylığı alan müşteriler promosyon talebinde bulunduğunda, maaşların toplam tutarı esas alınır ve tek seferlik promosyon ödemesi gerçekleştirilir. 2026 Mart ayında Garanti BBVA’da ne kadar, kaç TL, koşullar neler?

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU TUTARI NE KADAR?

Garanti BBVA, emekli maaşı tutarına bağlı olarak farklı promosyon ödemeleri yapıyor. 2026 kampanyası çerçevesinde maaş aralıklarına göre belirlenen promosyon miktarları şu şekilde:

  • 10.000 TL’ye kadar maaş: 6.250 TL
  • 10.000 – 15.000 TL arası maaş: 10.000 TL
  • 15.000 – 20.000 TL arası maaş: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri maaş: 15.000 TL

Söz konusu promosyon yalnızca emekli aylığını Garanti BBVA aracılığıyla alan müşterilere ödeniyor; maaşın bankaya taşınması ya da mevcut müşterilerin taahhüt yenilemesi koşuluyla geçerli sayılıyor.

GARANTİ EK BONUS NASIL ELDE EDİLİR?

Garanti BBVA, 15.000 TL’lik ana promosyonun yanında ek bonus fırsatları sunarak emekli müşterilerine toplamda 10.000 TL’ye kadar ilave kazanç imkânı sağlıyor:

  • Bonus Kredi Kartı veya Paracard ile toplam 2.000 TL tutarında harcama yapılması: 6.000 TL bonus
  • Avans Hesap kullanımının 2.000 TL ve üzerinde olması: 2.000 TL bonus
  • Banka ürünlerinden Evim Garantide, Kasko ya da Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesi satın alınması: 2.000 TL bonus

Bu ek bonuslar, promosyon ödemesinin yapıldığı ayı takip eden ay içinde hesaba aktarılıyor. Bonuslardan yararlanabilmek için kredi kartı, Avans Hesap ve sigorta ürünlerinin iptal edilmemesi şartı aranıyor.

GARANTİ PROMOSYONU HESABA NE ZAMAN GEÇER?

Promosyon ödemeleri, emekli maaşının bankaya aktarılması ya da mevcut müşterilerin taahhütlerini yenilemesinin ardından hesaplara yatırılmaktadır. Ana promosyon tutarı, maaşın Garanti BBVA’ya taşınması ve taahhüt sürecinin başlamasıyla birlikte aynı ay içerisinde hesaba geçer. Promosyonun ödendiği ayı izleyen ay içinde, gerekli harcama ve ürün şartlarının yerine getirilmesi halinde ek bonus ödemeleri hesaplara yatırılır. Özetle, promosyon ve ilave bonus tutarları hızlı ve düzenli biçimde müşterilerin hesaplarına aktarılmaktadır. Bu sayede emekliler, maaşlarını bankaya taşıyarak azami avantajı kısa sürede elde edebilmektedir.

