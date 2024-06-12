Garanti BBVA yıl sonu dolar tahminini 42’den aşağı düşürdü! Faiz indirimlerinin başlayacağı tarihi paylaştı

12 Haziran 2024 17:34 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:33

Garanti BBVA, Türkiye Ekonomik Görünüm raporunda, yıl sonu tahminlerini güncelledi.

Bu kapsamda Garanti BBVA yıl sonu Dolar/TL tahminini 42'den 38'e geriledi.

Tüketici enflasyonu beklentisi ise yüzde 45'ten yüzde 43'e düştü.

DOLAR TL 2024 YILI SONUNDA KAÇ OLACAK?

Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert ve banka ekonomistleri ekonomik tahminlerini revize etti.

Garanti BBVA yıl sonu dolar/TL tahminini 42'den 38 seviyesine indirdi. Tüketici enflasyonu tahminini de yüzde 45’ten yüzde 43’e düşürdü.

TCMB Mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinde dolar beklentisi 38,78 TL olmuştu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 41,80 TL olarak gerçekleşmişti.

TCMB FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Garanti BBVA faiz tahminlerini de paylaştı.

Buna göre politika faizinin yılın son çeyreğine kadar yüzde 50’de tutulması beklenirken Kasım ve Aralık aylarında iki faiz indirimi yapılabileceğini tahmin etti.

TCMB ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE GERİLEDİ

TCMB Mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi gerilemişti.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 43,64 olmuştu.