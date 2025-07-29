Gayrimenkul Sertifikası arzı öncesi Borsa İstanbul'dan kritik karar

Önümüzdeki günlerde halka arzı yapılacak olan Damla Kent Evleri'nin gayrimenkul sertifikası arzı öncesinde Borsa İstanbul önemli karar aldı. BİST, gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjını düşürdü.

BİST tarafından yapılan açıklamada "Pay Piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacaktır" denildi.

PEKİ FİYAT MARJI NE DEMEK?

Borsa İstanbul’da yer alan hisselerin fiyatları bir gün içinde en fazla yüzde 10 kadar artıp eksiliyor. Bu sınıra da Borsa İstanbul'da fiyat marj deniliyor.

Ancak alınan bu kararla birlikte gayrimenkul sertifikasına öze olarak hareket aralığı kısaltılıp yüzde 5'e çekilecek. Yani yatırımcı bir günde en fazla yüzde 5 artış ya da yüzde 5 düşüş görebilecek.