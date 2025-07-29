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 | Bengü Sarıkuş

Gayrimenkul Sertifikası arzı öncesi Borsa İstanbul'dan kritik karar

Ev sahibi olmak isteyen ve olmayanlar için alternatif yatırım olarak sunulan gayrimenkul sertifikasında arz öncesi Borsa İstanbul, önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre pay piyasasında işlem görecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacak.

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Gayrimenkul Sertifikası arzı öncesi Borsa İstanbul'dan kritik karar
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:13

Önümüzdeki günlerde halka arzı yapılacak olan Damla Kent Evleri'nin gayrimenkul sertifikası arzı öncesinde önemli karar aldı. BİST, gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjını düşürdü.

Gayrimenkul Sertifikası arzı öncesi Borsa İstanbul'dan kritik karar

BİST tarafından yapılan açıklamada "Pay Piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacaktır" denildi.

Gayrimenkul Sertifikası arzı öncesi Borsa İstanbul'dan kritik karar

PEKİ FİYAT MARJI NE DEMEK?

Borsa İstanbul’da yer alan hisselerin fiyatları bir gün içinde en fazla yüzde 10 kadar artıp eksiliyor. Bu sınıra da Borsa İstanbul'da fiyat marj deniliyor.

Gayrimenkul Sertifikası arzı öncesi Borsa İstanbul'dan kritik karar

Ancak alınan bu kararla birlikte gayrimenkul sertifikasına öze olarak hareket aralığı kısaltılıp yüzde 5'e çekilecek. Yani yatırımcı bir günde en fazla yüzde 5 artış ya da yüzde 5 düşüş görebilecek.

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ETİKETLER
#halka arz
#yatırım
#Borsa İstanbul
#Gayrimenkul Sertifikası
#Fiyat Marjı
#Damla Kent Evleri
#Gayrimenkul Sertifikası
#Damla Kent Evleri
#Fiyat Marjı
#Ekonomi
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