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 | Bengü Sarıkuş

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Borsa kodu belli oldu! İşte 7,59 TL’den konut sahibi olmanın şartları

Emlak Konut güvencesiyle İstanbul’un Başakşehir ilçesinde hayata geçirilecek Damla Kent projesi, "Gayrimenkul Sertifikası" modeliyle halka arz ediliyor. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul’da yapılacak talep toplama için Gayrimenkul Sertifikası’nın işlem kodu "DMLKT" olarak belirlendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 13:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda tarafından geliştirilen, SPK onayı alan geleceğin gayrimenkul finansman çözümü Gayrimenkul Sertifikası, oluyor. Sertifikalar, ’da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile yatırımcılarla buluşacak.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Borsa kodu belli oldu! İşte 7,59 TL’den konut sahibi olmanın şartları

Gayrimenkul Sertifikası’nın halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 TL olarak belirlendi. Bu model, küçük birikimlerle Damla Kent Projesi’nden ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Borsa kodu belli oldu! İşte 7,59 TL’den konut sahibi olmanın şartları

Emlak Konut’tan yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, Gayrimenkul Sertifikası talep toplama döneminde Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları üzerinden, "DMLKT" işlem kodu kullanılarak dilediği kadar sertifika için talepte bulunulabileceği bildirildi.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Borsa kodu belli oldu! İşte 7,59 TL’den konut sahibi olmanın şartları

GAYRİMENKUL SERTİFKASI NASIL ALINIR?

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:
- Gayrimenkul Sertifikası alabilmek için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabınızın bulunması gerekiyor.
- Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturabilirsiniz.
- Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.
- 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.
- Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz > Kesin Talep adımlarını izleyin.
- "DMLKT" işlem kodunu seçin, almak istediğiniz sertifika adedini girin, ödeme yöntemini belirleyin ve işlemi onaylayın.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Borsa kodu belli oldu! İşte 7,59 TL’den konut sahibi olmanın şartları

DAMLA KENT PROJESİNİN DETAYLARI ANLATILDI

Emlak Konut kalitesiyle Başakşehir’de hayata geçirilecek olan 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri bulunan proje, eğitim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor. Damla Kent projesinde geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunuyor. Damla Kent projesi büyüklüğü ve konumuyla da dikkat çekiyor. Proje Kuzey Marmara, TEM, O3 ve Basın Ekspres yollarına, 3 metro ve 1 tramvay hattına erişim kolaylığı sağlarken, İstanbul Havalimanı ve Başakşehir Şehir Hastanesi’ne de komşu konumunda.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Borsa kodu belli oldu! İşte 7,59 TL’den konut sahibi olmanın şartları

Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan bin 540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul’da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilir.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Borsa kodu belli oldu! İşte 7,59 TL’den konut sahibi olmanın şartları

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI'NDA 3 SEÇENEK

Emlak Konut tarafından halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor.
1) Konut Edinme Hakkı (Asli Edim):
Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.
2) Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim):
Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda ‘Tali Edim’ yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.
3)Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):
Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kar etme imkanına sahip olabilir.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Borsa kodu belli oldu! İşte 7,59 TL’den konut sahibi olmanın şartları

PEŞİNAT, TAKSİT VE FAİZ ÖDEMESİ YOK

Yeni nesil yatırım aracı olan Gayrimenkul Sertifikası'nın, vatandaşların peşinat, faiz ve taksit yükünü de ortadan kaldırdığı kaydedildi. 5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi kapsamında 5 bin 325 adet konut ve 244 adet ticari ünite inşa edilecek. Projenin ilk etabında yer alan bin 540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Borsa kodu belli oldu! İşte 7,59 TL’den konut sahibi olmanın şartları

Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.
Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri şu şekilde:
- 62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire: 631 bin 516 adet sertifika
- 88 metrekarelik bin 76 adet 2+1 daire: 863 bin 276 adet sertifika
- 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire: 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika
- 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire: 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır? Borsa kodu belli oldu! İşte 7,59 TL’den konut sahibi olmanın şartları


Öte yandan detaylı bilgi almak isteyenlerin Emlak Konut’un www.emlakkonut.com.tr web sitesinden veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden sorularının cevabını öğrenebilecekleri belirtildi.

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ETİKETLER
#halka arz
#emlak konut
#Borsa İstanbul
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#Gayrimenkul Sertifikası
#Damla Kent
#Gayrimenkul Yatırımı
#Ekonomi
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