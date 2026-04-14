Gayrimenkulde 3 büyükşehir kayıp! 2 sürpriz ilde fiyatlar 'uçtu'

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 10:10
14.04.2026
saat ikonu 10:17
Gayrimenkulde 3 büyükşehir kayıp! 2 sürpriz ilde fiyatlar 'uçtu'

Türk halkının altından sonra ikinci yatırım tercihi olan gayrimenkul piyasasında 2015-2025 yılları arasında dikkat çeken fiyat artışları gözlemlendi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2015-2025 yılları arasındaki on yıllık periyotta gayrimenkul piyasası, konutta 19 katı aşan fiyat artışlarıyla geleneksel yatırım araçlarını zorlayan bir performans sergiledi. 

Konut, dükkân ve ofis kategorilerinde gerçekleşen bu devasa değer kazancında, İstanbul, Ankara ve İzmir beklenen liderliği koruyamazken; coğrafi konumlarını avantaja çeviren iki il, zirveye yerleşti. 

İşte 'gayrimenkulde getiri şampiyonu' ilan edilen o sürpriz şehirler...

Gayrimenkul yatırımcısı özelinde bakıldığında, kira getirisi kadar değer artışı da önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. TCMB’nin Elektronik Veri Dağıtım Sisteminde (EVDS) yer alan verilere göre 2015-2025 yılları arasında Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları 18,98 kat artarken, dükkân fiyatları 18,28 kat ve ofis fiyatları ise 19,24 kart artış gösterdi. Veriler, Covid-19 salgınını da içine alan dönemde ofis yatırımcısının az bir farkla da olsa daha yüksek getiri elde ettiğini ortaya koyuyor.

Her 3 kategoriye iller bazında bakıldığında ise dikkat çeken gelişmeler göz çarpıyor.

gayrımenkul

2015-2025 yılları arasında konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 5 il:

-Edirne: 33,06 kat

-Aydın: 31,43 kat

-Muğla: 29,6 kat

-Balıkesir: 29,19 kat

-Tekirdağ: 27,80 kat

3 büyükşehirde görünüm:

-İstanbul: 15,84 kat

-Ankara: 22,29 kat

-İzmir: 22,95 kat

İLLER BAZINDA DÜKKÂN

Aynı dönemde dükkân fiyatlarının en çok arttığı ilk 5 il:

-Edirne: 26,71 kat

-Balıkesir: 25,79 kat

-Aydın: 24,62 kat

-Zonguldak: 23,62 kat

-Muğla: 22,70 kat

3 BÜYÜKŞEHİRDE GÖRÜNÜM:

-İstanbul: 16,09

-Ankara: 21,74

-İzmir: 20,00

İLLER BAZINDA OFİS

Aynı dönemde ofis fiyatlarının en çok arttığı ilk 5 il:

-Manisa: 39,58

-Edirne: 30,55

-Muğla: 30,40

-Aydın: 29,82

-Antalya: 29,24

3 BÜYÜKŞEHİRDE GÖRÜNÜM:

-İstanbul: 15,44

-Ankara: 24,75

-İzmir: 26,86

Türkiye’de gayrimenkul satışlarında ilk sıralarda konumlanan 3 büyükşehir; konut, dükkân ve ofis fiyat artışlarında gösterdikleri performansla “ilk 5” arasında yer alamadı.

Satılarda zirvedeki İstanbul ise her 3 kategoride en düşük fiyat artışıyla dikkat çekerken, yatırımcısına en az kazandıran büyükşehirler arasında gözüktü.

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı konumunda bulunan, son yıllarda sınır ticaretinin geliştiği ve İstanbul’a da yakın olan Edirne; bu avantajlarının etkisiyle konut ve dükkân fiyatlarının 2015-2025 yılları arasında en çok attığı il olarak öne çıktı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; yine lojistik ve üretim üssü olarak atağa kalkan Manisa da ofis fiyatlarında %39,58 gibi oldukça yüksek bir performansa imza atarak, bu kategorinin lideri oldu.

-Gayrimenkul yatırımcısı için Trakya, Batı ve Güney Batı Anadolu sahillerindeki merkez iller, son yıllarda daha büyük potansiyeli ile öne çıktı.

-Yüksek fiyatlar başta olmak üzere birçok alanda hayatın gittikçe zorlaştığı İstanbul geride kalırken, alternatif iller ve kaçış rotaları prim yaptı.

-Rakamlar, gayrimenkul fiyatlarının 3 büyükşehir dışında daha hızlı arttığını ortaya koyarken; İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir’in “doygunluğa yaklaştığını” da gösterdi.

