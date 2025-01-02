Gayrimenkulde yeni dönem resmen başladı! Artık e-Devlet’ten yapılacak: Kurala uymayana binlerce liralık ceza

02 Ocak 2025 10:17 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:35

1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık ilanlarda yetki doğrulamasını zorunlu kılarak sahte ilanlarla mücadelede yeni bir dönemi başlatıyor.

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Gayrimenkul sektöründe yeni bir dönem başladı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile artık ilan verebilmek için gayrimenkul sahiplerinin e-Devlet​ üzerinden yetki vermesi gerekiyor. Bu uygulama, ilanların yalnızca mal sahibinin onayıyla ve yetkilendirilmiş emlak işletmeleri aracılığıyla yayınlanmasını zorunlu hale getiriyor. Bu sayede sahte ilanların ve dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

KİMLİK VE SAHİPLİK DOĞRULAMASI

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, sistemin detaylarını tek tek açıkladı. Yeni düzenleme ile:

İlan veren kişilerin kimlik bilgileri ve gayrimenkul sahiplik durumu e-Devlet üzerinden doğrulanacak.

Kiralık ilanlar yalnızca mal sahibinin onayıyla paylaşılabilecek.

Doğrulaması yapılmamış, sahte ilanlara yer kalmayacak.

TATİL BÖLGELERİNDEKİ SAHTE İLANLAR TARİH OLUYOR

Sistem, özellikle tatil bölgelerinde sıkça karşılaşılan sahte villa kiralama gibi dolandırıcılık yöntemlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Doğrulaması tamamlanan ilanlar, ilan platformlarında özel bir logo ile işaretlenecek ve tüketiciler bu logoyu görerek ilanın güvenilirliğini teyit edebilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİ VERME SÜRECİ

Gayrimenkul sahiplerinin ilan verebilmesi için şu adımları takip etmesi gerekiyor:

GAYRİMENKUL SEÇİMİ: İlan verilmek istenen taşınmazın belirlenmesi. YETKİ VERME: E-Devlet üzerinden ilan verme izninin tanımlanması. EMLAK İŞLETMESİ YETKİLENDİRME: Yetkilendirilen emlak işletmesinin bilgilerinin sisteme girilmesi.

Bu yetki yalnızca ilan verme işlemini kapsıyor. Tapu veya kira sözleşmesi gibi yasal süreçleri içermiyor.

CAYDIRICI CEZALAR YOLDA

Yeni sisteme aykırı hareket edenler için ağır yaptırımlar geliyor. Mal sahibinden yetki almadan ilan giren kişi ya da platformlar için 100 bin TL’den başlayan cezalar uygulanacak. Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan yetkisiz ilanlar da bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

1 OCAK 2025'TE RESMEN BAŞLADI

Düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra yayınlanan kiralık ilanlar için geçerli olacak. Bu tarihten önce girilen ilanlar ise kapsam dışında tutuluyor. Satılık gayrimenkuller için benzer bir doğrulama sistemi henüz devreye alınmadı ancak uzmanlar, uygulamanın yakın zamanda genişletileceğini tahmin ediyor. Yeni düzenleme ile gayrimenkul sektöründe daha güvenilir ve şeffaf bir dönem başlıyor.