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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Gayrimenkulde yıla hızlı başlangıç: İlk çeyrekte tarihi satış rekoru kırıldı

Ocak-Mart döneminde Türkiye genelinde satılan 694 bin 628 gayrimenkulle, ilk çeyrekte şimdiye kadarki en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Gayrimenkul sektöründe tarihi bir başlangıç yaşandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 14:33

Konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul türlerinde yılın başından itibaren gözle görülür bir hareketlilik yaşandı. Ocak ayında satışlar, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 20,2 artışla 238 bin 938’e ulaştı. Şubat ayında da bu ivme korundu ve satışlar yüzde 7’lik yükselişle 232 bin 756 olarak kaydedildi. Ancak mart ayında hafif bir düşüş gözlendi ve satış sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azalarak 222 bin 934 seviyesinde gerçekleşti.

Gayrimenkulde yıla hızlı başlangıç: İlk çeyrekte tarihi satış rekoru kırıldı

Yılın ilk üç ayı bir bütün olarak ele alındığında, toplam gayrimenkul satışı yüzde 8,3 artışla 694 bin 628'e yükseldi. Bu rakam, ocak-mart dönemleri dikkate alındığında, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Bir önceki en yüksek ilk çeyrek satış verisi, 683 bin 399 ile 2023 yılına aitti.

TAPUDA 4,8 MİLYON İŞLEM, HARÇ GELİRİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Ocak-mart döneminde tapu dairelerinde yoğunluk dikkat çekti. Toplamda yaklaşık 4,8 milyon işlem gerçekleştirildi. Bunların yaklaşık 695 bini satış işlemlerinden oluşurken, 344 bini ipotek, 106 bini intikal, 36 bini düzeltme, 17 bini kamulaştırma, 15 bine yakını ayırma, 7,3 bini birleştirme ve 6,4 bini bağış işlemleri olarak kaydedildi. Diğer işlemler ise 3,5 milyonun üzerinde gerçekleşti.

Gayrimenkulde yıla hızlı başlangıç: İlk çeyrekte tarihi satış rekoru kırıldı

Bu yoğunluk, devletin kasasına da yansıdı. Tapu işlemleri sayesinde elde edilen harç geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,5 artış göstererek 28 milyar 832 milyon liraya ulaştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Gayrimenkul ne demek?
Gayrimenkul; Arapça kökenli bir kelimedir ve "taşınması mümkün olmayan" anlamına gelir. Bu nedenle gayrimenkul kelimesinin "taşınmaz" olarak kullanımı da oldukça yaygındır. Değerli ve taşınmaz olan tüm mal varlıkları gayrimenkul olarak nitelendirilir.
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