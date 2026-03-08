Gazeteciliği bir gecede bıraktı! 5 yıldır kendi işini yapıyor

Çaycuma ilçesinde 14 yıl boyunca muhabirlik ve editörlük yaparak kamuoyunun nabzını tutan 44 yaşındaki Gönül Ünlü, tutkusunun peşinden giderek sektör değiştirdi. Gazeteciliğin verdiği disiplin ve iletişim becerilerini güzellik sektörüne taşıyan Ünlü, Çaycuma'da açtığı merkezle kısa sürede bölgenin tanınan isimlerinden biri haline geldi.





Bir çocuk annesi Ünlü, "Yaklaşık 14 yıl boyunca bu mesleğin içerisindeydim. Çok güzel acı tatlı günlerim de oldu. Çok heyecanlı ve hüzünlü günler de yaşadım. Bu mesleği bırakma anım; aslında bir gecede karar verdim ben buna. Çünkü gerçekten çok yorulmuş ve yıpranmıştım. Karadeniz Ereğli'de güzellik uzmanı, işletmeci bir arkadaşımın tavsiyesiyle bu mesleğe atıldım. İyi ki de atılmışım, verdiğim karardan da hiç pişman değilim" dedi.

'GAZETECİ NE ANLAR?' DİYENLER OLDU

Meslek hayatındaki değişimi anlatan Gönül Ünlü, gazeteciliğin kendisine kattığı değerlerin ticaret hayatında büyük avantaj sağladığını belirterek şöyle dedi:

"Güzel tepkiler de aldım, çok kırıcı tepkiler de aldım. ‘Bu gazeteci bu meslekten ne anlar, zaten yapmadığı da bir bu iş kaldı' diyenler de oldu. Ama bu sözlerin hiçbirine ben kırılmadım, darılmadım; aksine beni daha çok böyle hırslandırdı, daha çok işime sahip çıkmama neden oldu. Bu işi 5 yıldır kendi başıma yapıyorum. Koltuğumda oturup müşteri gelmesini hiçbir zaman beklemedim. Her zaman yaptığım işin arkasında oldum. Çok güzel işler de başardım. ‘Bu gazeteciydi, bu mesleği niye bıraktın, bu uzmanlığa geçti' diyenlere ise bence insanlar ya da kadınlar her türlü meslek alanını denemeliler. Çünkü kadının başaramayacağı, isteyip de elde edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Ben bu işe girdim ve başardım, iyi ki de yapmışım diyorum."

'GAZETECİLİK BANA İNSAN SARRAFI OLMAYI ÖĞRETTİ'

Güzellik merkezini açma sürecini ve sonrasını değerlendiren Ünlü, "Şimdi gazetecilik zamanımda, çok gergin ortamlarımız vardı. Çok güzel ortamlarla karşılaştık diyemem. Ama bence şimdi burada da mutsuz gelen kadınları mutlu bir şekilde göndermek beni daha çok onurlandırıyor, daha çok keyifli işler yapıyorum. Çünkü genelde kendini iyi hissetmeyenler, moral olarak bozuk olanlar, kendini güzel görmeyenler bu salona geliyorlar. Ve yaptığı işten de çok memnun olup geri döndükleri zaman ben daha çok da mutlu oluyorum. Ve gidip tekrar geri geldiklerinde ise daha da çok mutlu oluyorum. O yüzden gergin ortamlardan ziyade bu ortamlarda bulunmak bence bir kadına gelebilecek en güzel duygu. Gazeteciliği 14 yıl boyunca yaptım, çok işime yaradı. O kadar çok insanlarla tanıştım ki; Çaycuma küçük bir ilçe zaten. Kurumlarda da, sivil hayatta da, ticarette de birçok insanla karşılaştım. Bu çok insanla tanışmam aslında gazetecilik bana insan sarrafı olmayı öğretti. İyi ki de gazetecilikle başlamışım. Bana öğrettiklerini işimin başında daha çok iyi yerlere getirdi. İnsan sarrafı oldum diyebilirim. İnsanların niyetlerini, amaçlarının ne olduğunu daha net görebiliyorum. İyi ki gazetecilik yaptım. İnsanlığı öğrenmek için bazı aşamalardan geçmek gerekiyormuş; benim aşamam da gazetecilik oldu.



'KADINLAR BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMALI'

Girişimci ruhuyla hemcinslerine örnek olan Ünlü, kadınların iş hayatında daha aktif olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bir kadının isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur bence. Aslında bu mesleğe bir anda karar verdim, bir gecede karar verdim. Cesaretli bir kadınım aslında; girdiğim her alanda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Bu mesleğe girdiğimde sıfırdan başlamıştım. Çok güzel eğitimler aldım. Aldığım eğitimlere güvenerekten de kendimi de başarılı olabileceğimi hissettiğim için de bu meslekte çok güzel yollar aldım. Bence kadınların başarılı olabilmek için çok çalışmaları gerekiyor. Eğer çalışırlarsa, o işe gerçekten kendini verirlerse başarılmayacak hiçbir alan yoktur. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadın bence anaçlık duygusundan ziyade başarı duygusuna da sahiptir. O yüzden her zaman başarılı olmaya ant içsinler; başarılı olurlar. Başarılı oldukları zaman da bütün merdivenleri tırmanarak çıkarlar."