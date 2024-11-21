Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden emeklilere müjde: 9 bin TL pazar desteği verilecek

21 Kasım 2024 13:26 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 14:13

Hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntılarla mücadele eden emeklilere müjdeli haber geldi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, emekli vatandaşlara 9 bin TL pazar yardımı yapılacağını duyurdu. İşte başvuru şartları...

Daha yüksek emekli maaşı için en akıllı adımı açıkladı! SSK ve Bağkurlular dikkat: Prim öderken bu hata pahalıya mal olabilir

Daha yüksek emekli maaşı için en akıllı adımı açıkladı! SSK ve Bağkurlular dikkat: Prim öderken bu hata pahalıya mal olabilir

Sivas Belediyesi'nin emeklilere 2 bin TL nakit destek ödemesi yapacağını duyurmasının ardından bir belediyeden daha emeklileri sevindiren haber geldi. İstanbul'da Gaziosmanpaşa Belediyesi, emeklilere 9 bin TL pazar desteğinde bulunacak. Yardım için başvuru şartları ve tarihi belli oldu.

SEÇİM VAADİ GERÇEK OLDU

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, seçim vaatlerinden biri olan “Emeklilere Pazar Desteği”ni gerçekleştiriyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, hayat pahalılığı ve ekonomik kriz şartlarında emeklilere destek sunmak adına pazar desteği programını hayata geçirdi.

EMEKLİLERE 9 BİN TL PAZAR DESTEĞİ

Bu kapsamda Gaziosmanpaşa’da ikamet eden, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve sosyal destek şartlarını sağlayan emeklilere 9 bin TL ödeme yapılacak.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 8 ARALIK

Emekliler, 8 Aralık tarihine kadar pazar desteğine başvuru yapabilecek. Başvurular https://arabul.gaziosmanpasa.bel.tr/kimlik/emekli internet adresinden online olarak alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

9 bin liralık pazar desteğinden yararlanmak için gereken koşullar belli oldu. Başvuru şartları şöyle:

Gaziosmanpaşa’da ikamet etmesi

Aylık hane gelirinin 30 bin TL’nin altında olması

Emekli​ ya da aynı adreste yaşayan yakınlarının, piyasa rayiç değeri veya kasko bedeli 1 milyon 200 bin TL ve üzeri bir araca sahip olmaması

ENGELLİLER İÇİN BAŞKA ŞART ARANMAYACAK

Öte yandan emekli kişinin kendisi veya aynı ikamet adresinde yaşayan bir yakınında ağır engelli ya da tam bağımlı bir birey bulunuyorsa, diğer kriterlere bakılmaksızın destek sağlanacağı öğrenildi.