Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden emeklilere müjde: 9 bin TL pazar desteği verilecek
Hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntılarla mücadele eden emeklilere müjdeli haber geldi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, emekli vatandaşlara 9 bin TL pazar yardımı yapılacağını duyurdu. İşte başvuru şartları...
Sivas Belediyesi'nin emeklilere 2 bin TL nakit destek ödemesi yapacağını duyurmasının ardından bir belediyeden daha emeklileri sevindiren haber geldi. İstanbul'da Gaziosmanpaşa Belediyesi, emeklilere 9 bin TL pazar desteğinde bulunacak. Yardım için başvuru şartları ve tarihi belli oldu.
SEÇİM VAADİ GERÇEK OLDU
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, seçim vaatlerinden biri olan “Emeklilere Pazar Desteği”ni gerçekleştiriyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, hayat pahalılığı ve ekonomik kriz şartlarında emeklilere destek sunmak adına pazar desteği programını hayata geçirdi.
EMEKLİLERE 9 BİN TL PAZAR DESTEĞİ
Bu kapsamda Gaziosmanpaşa’da ikamet eden, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve sosyal destek şartlarını sağlayan emeklilere 9 bin TL ödeme yapılacak.
BAŞVURU İÇİN SON TARİH 8 ARALIK
Emekliler, 8 Aralık tarihine kadar pazar desteğine başvuru yapabilecek. Başvurular https://arabul.gaziosmanpasa.bel.tr/kimlik/emekli internet adresinden online olarak alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU
9 bin liralık pazar desteğinden yararlanmak için gereken koşullar belli oldu. Başvuru şartları şöyle:
- Gaziosmanpaşa’da ikamet etmesi
- Aylık hane gelirinin 30 bin TL’nin altında olması
- Emekli ya da aynı adreste yaşayan yakınlarının, piyasa rayiç değeri veya kasko bedeli 1 milyon 200 bin TL ve üzeri bir araca sahip olmaması
ENGELLİLER İÇİN BAŞKA ŞART ARANMAYACAK
Öte yandan emekli kişinin kendisi veya aynı ikamet adresinde yaşayan bir yakınında ağır engelli ya da tam bağımlı bir birey bulunuyorsa, diğer kriterlere bakılmaksızın destek sağlanacağı öğrenildi.