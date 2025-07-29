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 | Bengü Sarıkuş

Gazprom yılın ilk yarısında 10,8 milyar ruble zarar etti

Rus enerji şirketi Gazprom, yılın ilk yarısında 10,8 milyar ruble yani yaklaşık 131,2 milyon dolar zarar etti. 2022'de 1,2 trilyon ruble net kar elde eden Gazprom'un yaptırımlar nedeniyle özellikle Avrupa'ya doğal gaz ihracatı önemli oranda geriledi.

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Gazprom yılın ilk yarısında 10,8 milyar ruble zarar etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 16:23

tarafından yayımlanan rapora göre, şirket gelirleri yılın ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 3 trilyon rubleye çıktı. Rus şirket, gelirlerdeki bu artışa karşın yılın ilk yarısını 10,8 milyar ruble zararla tamamladı.

Gazprom yılın ilk yarısında 10,8 milyar ruble zarar etti

2022'de 1,2 trilyon ruble net elde eden Gazprom'un nedeniyle özellikle 'ya doğal gaz ihracatı önemli oranda geriledi. Şirket, 2023'ü 629 milyar ruble, 2024'ü 1 trilyon 76 milyar ruble zararla kapatmıştı.

Gazprom yılın ilk yarısında 10,8 milyar ruble zarar etti

Çin ve iç pazara yönelik doğal gaz tedarikini artırarak Avrupa'da yaşadığı kaybını telafi etmek isteyen Gazprom, aynı zamanda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarını da artırıyor.

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ETİKETLER
#doğalgaz
#avrupa
#kar
#gazprom
#gelir
#yatırımlar
#yaptırımlar
#Ekonomi
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