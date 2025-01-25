GDO skandalı! Sahte raporlarla Türkiye'ye mısır ve kanola soktular

25 Ocak 2025 00:15 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 00:20

Ukrayna ve Rusya’dan genetiği değiştirilmiş (GDO) mısır ve kanola getirdikleri iddiasıyla 17 kişi mahkemede hesap veriyor. Aralarında memur, iş insanı ve gümrük müşavirlerinin bulunduğu sanıklar, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Sahte analiz raporları ve ithalat oyunlarıyla ilgili iddialar dikkat çekti.

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Tekirdağ’da, sahte analiz raporlarıyla genetiği değiştirilmiş (GDO) mısır ve kanola ürünlerini ülkeye soktukları iddia edilen 17 kişi hakkında açılan davada yargı süreci başladı. Tekirdağ​ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan 15 sanık ile avukatları katıldı. İki sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Firma Sahiplerinden Suçlamalara Ret

Firma sahibi K.Ç., savunmasında ithal edilen ürünlerin GDO içerip içermediğini bilmediklerini, bunun kontrolünün ilgili kurumların sorumluluğunda olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi. Bir diğer sanık A.E. ise ithal ettikleri ürünleri GDO'suz alma şartıyla kontrat yaptıklarını ifade ederek, "Tarım İl Müdürlüğü onayı olmadan hiçbir ürünü almadık. TÜBİTAK’tan aldığımız 8 rapor elimizde, ürünlerimiz GDO’suzdur" dedi.

KAMU GÖREVLİLERİ SAVUNMADA

Sanıklar arasında yer alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvar görevlisi C.E., olayların yaşandığı dönemde kurumda olmadığını ve sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını belirtti. "Yasal olarak yüzde 100 analiz zorunluluğu yok. Sistemde yapılan işlemlerde benim bir dahlim yoktur. Mağdurken şüpheli durumundayım" diyerek suçlamaları reddetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı görevlisi F.C. ise Tekirdağ’daki sistem aksaklıklarını gidermek için görev yaptığını belirtti ve "Sistem üzerindeki işlemler bana yapılan talepler doğrultusunda gerçekleşti. Teknik olarak telefonla sisteme giriş yapmam mümkün değil" diyerek savunma yaptı.

SANIKLARA AĞIR CEZALAR TALEP EDİLİYOR

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar vererek davayı 25 Nisan’a erteledi. Sanıklar, “Resmi belgede sahtecilik”, “Biyogüvenlik Kanunu’na muhalefet”, “İthalatı yasak olan ürünleri ülkeye sokmak” ve “Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak gıdalar üretmek” suçlarından 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geçen yıl sahte evrak düzenleyerek Ukrayna ve Rusya’dan GDO’lu ürün getirdikleri iddiasıyla 17 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yargılama süreci devam ediyor.