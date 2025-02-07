Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
Tarih
15:52
ABD, Çin yapay zekasına karşı harekete geçti: DeepSeek kullanana hapis cezası gelebilir
Tarih
15:42
Demi Moore her hafta eski eşi Bruce Willis'i ziyarete gidiyor: Her zaman aile olacağız
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Gebze OSB-Darıca Metro Hattı yola çıkmak için gün sayıyor! Yüzde yüz yerli ve milli

Türkiye şehirler arası demir yolu ve şehir içi metro ulaşımında 20 yılda adeta çağ atladı. Bu kapsamda Gebze OSB-Darıca Metro Hattı hizmete için gün sayıyor. İlk test sürüşünü yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın her şeyi ile Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattı olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gebze OSB-Darıca Metro Hattı yola çıkmak için gün sayıyor! Yüzde yüz yerli ve milli
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 15:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı tren entegrasyon test çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Uraloğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik sorununun çözümü için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı.
Bakanlık tarafından tamamlanarak ülke genelinde vatandaşın hizmetine sunulan kent içi raylı sitem hattı uzunluğunun 434 kilometre olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

SİSTEM UZUNLUĞU 634 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Şu anda Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı da dahil Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da 73,4 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımını sürdürüyoruz. İkisi Ankara’da olmak üzere Sakarya ve Trabzon’da toplam 67 kilometre uzunluğunda 4 ayrı kent içi raylı sistem hattının projelerinin hazırlanmasına devam ediyoruz. İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya olmak üzere 4 ilimizde 126,7 kilometre yeni hattın yapımını planlıyoruz.

Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi hayata geçirdiğimizde Bakanlık olarak bugüne kadar ülke genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu 634,1 kilometreye çıkarmış olacağız. Yani Gebze’den çıktığınızda Sinop’a, Antalya’ya ya da sınırlarımızı aşarak Sofya’ya ulaşacak kadar bir uzunluktan bahsediyoruz.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KUZEY HRS’DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Diğer bir proje olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuzey HRS Hattı 1. etabı için de 27 Haziran 2024 tarihinde yükleniciye yer teslimi gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, “İlk etabı, Kocaeli'nin stratejik ulaşım ağında önemli bir yer tutacak şekilde planladık. Hat, Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ı kat ederek kent merkezine ulaşacak. Kent merkezine ulaştıktan sonra da Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak.” diye konuştu.

Güzergâh üzerinde İstasyon, Şaft ve Depo Sahası yerleşimleri incelemeleri ile mevcut ve planlanan altyapı tesisleri ve sanat yapıları ile etkileşim araştırmaları ve altyapı deplase işlerinin devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, “Yine güzergah boyunca inşaat çalışmaları dolayısıyla kapatılacak alanların trafik sirkülasyon onayları ile altyapı proje onay süreçleri de sürüyor. Diğer yandan ana hat tünel kazılarını yapacak olan TBM’lerin parça ve ekipmanlarını sahaya getirdik ve montaj çalışmalarına başladık.” dedi.

Bakan Uraloğlu, projenin ikinci etabında da Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın kapsamını genişletmeyi ve Kocaeli'nin daha geniş bölgelerine hizmet vermesini hedeflediklerini kaydetti. Uraloğlu, ikinci etabı, bir uçtan Körfez ilçesi Atalar mevkiine diğer uçtan Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı'na erişimi sağlayacak şekilde planladıklarını anlattı.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu açıkladı! Elazığ-Harput yolu trafiğe açıldı: Süre 8 dakikaya düştü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu canlı yayında açıkladı! Otoyol geçişlerine zam olacak mı?
İconİLİŞKİLİ HABER
ABD, Çin yapay zekasına karşı harekete geçti: DeepSeek kullanana hapis cezası gelebilir
ABD, Çin yapay zekasına karşı harekete geçti: DeepSeek kullanana hapis cezası gelebilir
Demi Moore her hafta eski eşi Bruce Willis'i ziyarete gidiyor: Her zaman aile olacağız
Demi Moore her hafta eski eşi Bruce Willis'i ziyarete gidiyor: Her zaman aile olacağız
Erzurum'da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var
Erzurum'da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var
ETİKETLER
#Ekonomi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
Nazi selamıyla tepki çekmişti! Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek
2
Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgüler: Beni seviyor, tekrar görüşeceğim
Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgüler: Beni seviyor, tekrar görüşeceğim
3
Trump'ın ilk imzası haritada devrim! Dünyaya mesaj veren hamle
Trump'ın ilk imzası haritada devrim! Dünyaya mesaj veren hamle
4
ABD'nin başı afetlerle belada! Bir yanda yangın bir yanda kar fırtınası: Can kaybı artıyor
ABD'nin başı afetlerle belada! Bir yanda yangın bir yanda kar fırtınası: Can kaybı artıyor
5
İguanaların başına ödül kondu: Avlayanlara para verilecek
İguanaların başına ödül kondu: Avlayanlara para verilecek
Haber
07 Şubat 2025
ABD, Çin yapay zekasına karşı harekete geçti: DeepSeek kullanana hapis cezası gelebilir
Haber
07 Şubat 2025
Demi Moore her hafta eski eşi Bruce Willis'i ziyarete gidiyor: Her zaman aile olacağız
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih15:52
ABD, Çin yapay zekasına karşı harekete geçti: DeepSeek kullanana hapis cezası gelebilir
Tarih15:42
Demi Moore her hafta eski eşi Bruce Willis'i ziyarete gidiyor: Her zaman aile olacağız
Tarih15:42
Gebze OSB-Darıca Metro Hattı yola çıkmak için gün sayıyor! Yüzde yüz yerli ve milli
Tarih15:36
Erzurum'da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var
Tarih15:27
Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kazandı bugün belli oluyor! 7 Şubat puan durumu
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.