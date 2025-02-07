Gebze OSB-Darıca Metro Hattı yola çıkmak için gün sayıyor! Yüzde yüz yerli ve milli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı tren entegrasyon test çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Uraloğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik sorununun çözümü için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından tamamlanarak ülke genelinde vatandaşın hizmetine sunulan kent içi raylı sitem hattı uzunluğunun 434 kilometre olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

SİSTEM UZUNLUĞU 634 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Şu anda Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı da dahil Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da 73,4 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımını sürdürüyoruz. İkisi Ankara’da olmak üzere Sakarya ve Trabzon’da toplam 67 kilometre uzunluğunda 4 ayrı kent içi raylı sistem hattının projelerinin hazırlanmasına devam ediyoruz. İstanbul, Ankara, Samsun ve Konya olmak üzere 4 ilimizde 126,7 kilometre yeni hattın yapımını planlıyoruz.

Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi hayata geçirdiğimizde Bakanlık olarak bugüne kadar ülke genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu 634,1 kilometreye çıkarmış olacağız. Yani Gebze’den çıktığınızda Sinop’a, Antalya’ya ya da sınırlarımızı aşarak Sofya’ya ulaşacak kadar bir uzunluktan bahsediyoruz.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KUZEY HRS’DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Diğer bir proje olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kuzey HRS Hattı 1. etabı için de 27 Haziran 2024 tarihinde yükleniciye yer teslimi gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, “İlk etabı, Kocaeli'nin stratejik ulaşım ağında önemli bir yer tutacak şekilde planladık. Hat, Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ı kat ederek kent merkezine ulaşacak. Kent merkezine ulaştıktan sonra da Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak.” diye konuştu.

Güzergâh üzerinde İstasyon, Şaft ve Depo Sahası yerleşimleri incelemeleri ile mevcut ve planlanan altyapı tesisleri ve sanat yapıları ile etkileşim araştırmaları ve altyapı deplase işlerinin devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, “Yine güzergah boyunca inşaat çalışmaları dolayısıyla kapatılacak alanların trafik sirkülasyon onayları ile altyapı proje onay süreçleri de sürüyor. Diğer yandan ana hat tünel kazılarını yapacak olan TBM’lerin parça ve ekipmanlarını sahaya getirdik ve montaj çalışmalarına başladık.” dedi.

Bakan Uraloğlu, projenin ikinci etabında da Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın kapsamını genişletmeyi ve Kocaeli'nin daha geniş bölgelerine hizmet vermesini hedeflediklerini kaydetti. Uraloğlu, ikinci etabı, bir uçtan Körfez ilçesi Atalar mevkiine diğer uçtan Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı'na erişimi sağlayacak şekilde planladıklarını anlattı.