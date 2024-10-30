Geç olsun güç olmasın: Altın ETF talebi 3. çeyrekte geri döndü

30 Ekim 2024 11:16 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:28

Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken piyasalarda Uzak Doğulu yatırımcıların talebi artış gösterdi. Altına dayalı borsa yatırım fonları (ETF) da FED’in bu yeni faiz politikasından olumlu etkilenerek yükselişe geçti.

2024'ün ilk yarısında merkez bankaları ve Asya​ piyasalarındaki güçlü talep, altın piyasasını canlandırdı. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yayınladığı son rapora göre, Asya'da özellikle Çin’de başlayan talep dalgası, Batılı yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte yılın üçüncü çeyreğinde de sürdü. Altın piyasası, geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla toplamda 1.313 ton talebe ulaşarak üçüncü çeyrek için yeni bir rekor kırdı.

YATIRIM TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

Rapora göre, yatırım talebi altın fiyatlarındaki artışın en önemli faktörü olarak öne çıktı. Fiziksel altın talebinde düşüş yaşanmasına rağmen, yatırımcıların ilgisi bu açığı fazlasıyla kapattı. 2024'ün üçüncü çeyreğinde toplam yatırım talebi %132 oranında artarak 364,1 tona ulaştı.

Bu artışın temelinde, ABD Merkez Bankası'nın (FED) Eylül ayında faiz indirimlerine başlaması etkili oldu. Altına dayalı borsa yatırım fonları (ETF) da FED’in bu yeni faiz politikasından olumlu etkilenerek, dokuz aydır süren satışların ardından ilk defa üçüncü çeyrekte net artış kaydetti.

WGC'nin raporuna göre, küresel ETF varlıkları bu dönemde 94,6 ton arttı. Böylece yılın ilk yarısındaki zayıflık büyük ölçüde telafi edilmiş oldu. WGC'nin Kuzey Amerika Pazar Stratejisti Joseph Cavatoni, faiz indirimlerinin altın yatırımını destekleyecek en önemli etken olduğunu vurguladı.

ÇİN​ VE BATILI YATIRIMCILAR ALTIN PİYASALARINI ETKİLEDİ

Altın piyasasında Çin’in etkisi büyük. Ancak Çin’in iç piyasasında yuanın değer kazanması, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini azalttı. Bunun yanı sıra, Çin Merkez Bankası’nın altın alımlarına ara verdiğini duyurması da talebi bir miktar zayıflattı.

WGC, Çin'deki ekonomik hareketliliğin altın talebine olan etkisinin izlenmesi gerektiğini belirtti. Çin hükümetinin teşvik planlarının altın talebini yeniden artırabileceği düşünülse de, hisse senedi piyasasına olan ilginin artabileceği de ifade edildi.

ALTIN FİYATLARI TAKI VE KÜLÇE TALEBİNİ DÜŞÜRDÜ

Altının hızla yükselen fiyatları, küçük külçe, madeni para ve takı talebini düşürdü. Dünya genelinde takı talebi %12 azalarak üçüncü çeyrekte 459 tona geriledi. Çin, Türkiye ve Avrupa’daki düşüş, Hindistan ve diğer Asya ülkelerindeki artışı gölgede bıraktı.

Yüksek fiyatlar tüketicileri geri çekilmeye iterken, Hint piyasasında yaz aylarında gerçekleşen vergi indirimi sayesinde kısa süreli bir canlanma yaşandı. WGC, Diwali gibi festival dönemlerinde fiyatlarda düşüş olursa talebin yeniden artabileceğini öngörüyor.

MERKEZ BANKALARI ALTINDA FREN YAPTI

Merkez bankalarının altına olan ilgisi bu çeyrekte bir miktar azaldı. WGC'nin raporuna göre, üçüncü çeyrekte merkez bankalarının altın talebi 186,2 ton olarak gerçekleşti ve bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre %49 azaldı.

Analistler, altın fiyatlarındaki yükselişin bazı merkez bankalarını satış yapmaya teşvik ettiğini ifade ediyor. Ancak ülkelerdeki yüksek enflasyon, merkez bankalarını çeşitlendirme adına altın alımlarını sürdürecek gibi görünüyor.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE ALTIN TALEBİ ARTIYOR

Altın talebi genelde yatırım ve takı sektörlerinde yoğunlaşırken, teknoloji sektörü de üçüncü çeyrekte talebi artıran bir diğer faktör oldu. Rapora göre, elektronik sektöründen gelen talep %7 artışla 83 tona çıktı. Yeni ürün lansmanları ve cihaz tanıtımları, elektronik sektöründe altına olan talebi güçlendirdi. 2024 yılının son çeyreğine girerken, dünya genelinde altına olan yatırım talebi hala güçlü ve fiyatları desteklemeye devam ediyor.