Gecekondu Kanunu, imar hakkı, köy evleri konularını kapsayan yasal düzenlemeler TBMM'den geçti

05 Aralık 2024 01:24 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 01:59

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenlemelerle, Köy Kanunu ve İmar Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler yapıldı. Özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik kolaylıklar, izinsiz yapılaşmanın önlenmesi ve kentsel dönüşüm sürecine yönelik yenilikler dikkat çekti.

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis​'ten geçerek kabul edildi. Kentsel dönüşüm ve köylerde yapılan binalar için getirilen düzenlemeler dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı denetim sektöründe düzenlemeleri sıkılaştırarak, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını belirleme yetkisini alırken, idari ihlallerde verilecek para cezalarının 50 bin TL'den az olmayacağını duyurdu. Görevini kötüye kullanan yapı denetim kuruluşlarının ortakları, yöneticileri, mimar, mühendis ve teknik personeli ile laboratuvar görevlileri 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Ayrıca Türkiye Çevre Ajansı'nın, faaliyetlerini genişletmek amacıyla şirketler kurabileceği ve bu şirketlere ortak olabilecek.

İşte kanunun getirdiği başlıca yenilikler:

KÖYLERDE BİNA YAPIMI İÇİN EK SÜRE

Köyde evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine, taşınmazlar üzerinde bina yapmaları veya taksitlerini ödemeleri için 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanındı.

GECEKONDU KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Gecekondu Kanunu'nun "yeniden gecekondu yapımının önlenmesine" ilişkin maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, özel bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ve varsa çevreleyen tel örgü, çit, duvar gibi yapılar da dahil inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek.

İMAR HAKKI AKTARIMI TANIMLANDI

İmar planlarında kamu hizmet alanına ayrılan parsellerde yapılaşma hakkı, başka parsellere taşınabilecek. Bu hak, taşınmazın değerine göre belirlenecek ve kıymet takdir komisyonları tarafından onaylanacak.

İmar hakkı aktarımı, "1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunduğu, arazi ve arsa düzenlemesi yapılmış ya da yapılması mümkün olmayan alanlarda, parselin tamamının ya da bir kısmının umumi ve kamu hizmet alanlarında kalması sebebiyle, parsel üzerinde özel mülkiyete konu yapılaşma hakkının verilememesi durumunda, verilemeyen emsale esas inşaat hakkının başka parsel ya da parsellere imar planı kararı ile taşınması işlemidir"şeklinde tanımlanıyor.

KAMUYA AİT ALANLAR DÜZENLEMESİ

İmar hakkı aktarımı yapılarak umumi ve kamu hizmet alanlarının kamuya mali külfet getirmeden bedelsiz karşılanarak kamu mülkiyetine geçirilmesi, vatandaşların mülkiyetlerindeki kısıtlılığın kaldırılması ve kamulaştırmasız el atma davalarının önüne geçilmesi amacıyla İmar Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda imar hakkı aktarımı yapılırken alıcı parselin emsale esas inşaat alanı en fazla imar planı ile belirlenmiş oranlar kadar ve her halde alıcı parselin yüzde 30'unu geçmemek üzere artırılabilecek.

Buna göre, düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi/parkı, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, kamuya ait kreş ve gündüz bakımevleri, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, bölgenin geneline hizmet veren spor alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, kamu hizmeti için planlanan teknik altyapı ve trafo alanları, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları, resmi kurum alanı, uygulama imar planı kararı ile getirilen diğer umumi ve kamu hizmet alanları, otogar alanından oluşacak ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamayacak.

DEĞER ARTIŞ PAYI GETİRİLDİ

İmar planı değişiklikleri sonucunda taşınmaz değerlerinde artış olması durumunda, bu artışın %90'ı "değer artış payı" olarak tahsil edilecek. Bedel peşin veya taksitle ödenebilecek.

ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPILARI

İmar planı bulunmayan yerlerde kule ve direklerin ruhsatlandırılması için yeni prosedürler getirildi. Ruhsat için gerekli haritaların onaylanması şartı koşuldu.

YAPI DENETİM SİSTEMİ DÜZENLENDİ

Güneş ve rüzgar enerji santralleri, yapı denetimi kapsamından çıkarıldı. Yapı denetim hizmet bedelleri, inşaat alanına göre belirlenecek ve yapı denetim firmaları elektronik ortamda belirlenecek.

Yeni kanun, izinsiz yapılaşmayı önleme, kamu yararını artırma ve kentsel dönüşüm sürecine hız kazandırma amacı taşıyor. Yasalaşan düzenlemeler, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.