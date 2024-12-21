Geçen hafta sahne merkez bankalarının oldu: Yılın son faiz kararları: Sabit kalanlar, indirime gidenler, piyasaları şaşırtanlar

21 Aralık 2024 15:17 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 17:06

Yılın son faiz kararları geldi. Merkez Bankaları 2024 son faiz oranı hareketini duyurdu. Bazı merkez bankaları ise önümüzdeki günlerde açıklayacak. Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimiyle damga vurduğu haftada, bazı merkez bankaları sabit kalırken bazıları indirime gitti. Gözler ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Banka 26 Aralık'ta yılın son faiz kararını açıklayacak.

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Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelişinin yaklaşması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha az faiz indirimi yapacağını açıklaması ve diğer önde gelen merkez bankalarının faiz oranları konusunda dikkatli davranma sinyalleri vermesiyle birlikte bu hafta küresel ekonomik politika yapımını şekillendi.

MERKEZ BANKALARI TRUMP'IN GELİŞİ ÖNCESİNDE DİKKATLİ

Fed Çarşamba günü beklendiği gibi faiz oranlarını düşürdü ancak bu hamleye, göreve gelen Trump yönetiminin ihtiyatlı davranmaya sebep olduğu mesajını da ekledi. Bu duygu, Londra, Tokyo, Frankfurt ve diğer yerlerdeki mevkidaşları tarafından da yankı buldu.

2024 yılı sonuna yaklaşırken, yılın son faiz kararları da yakından takip ediliyor. Geçen hafta Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimiyle damga vurduğu haftada, Merkez bankaları ikiye ayrıldı. Sabit kalanlar, indirime koşanlar...

FAİZ İNDİREN MERKEZ BANKALARI

Geçen hafta Fed başta olmak üzere birçok önde gelen merkez bankalarının bir kısmı faiz indirimlerini sürdürdü.

ABD Merkez Bankası (Fed) gösterge faizini 250 baz puan düşürdü.

Suudi Arabistan Merkez Bankası (SAMA), gösterge repo ve ters repo faiz oranlarında 25 baz puan indirime gitti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası (CBUAE), politika faiz oranında 25 baz puan indirime gitti.

Katar Merkez Bankası (QCB), politika faiz oranında 30 baz puan indirime gitti.

Bahreyn Merkez Bankası (CBB), politika faiz oranını 25 baz puan indirdi.

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) gösterge faiz oranı yüzde 5,00'ten yüzde 4,75'e çekti.

Macau Para Otoritesi (AMCM), gösterge faiz oranını aynı seviyede, 25 baz puan indirdi.

İsveç Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan daha indirdi.

Filipinler Merkez Bankası (BSP), gösterge olarak kullanılan gecelik repo borçlanma faiz oranını yüzde 6,00'dan yüzde 5,75'e çekti.

Meksika Merkez Bankası (Banxico), tarafından gösterge faiz oranı 25 baz puan düşürülerek yüzde 10,25'ten yüzde 10,00'a çekildi.

Kolombiya Merkez Bankası, faiz indirimiyle piyasaları şaşırttı. Politika faiz oranı piyasa beklentisi olan 50 baz puanın altında, 25 baz puan indirilerek yüzde 9,50'ye çekildi.

Jamaika Merkez Bankası (BoJ), gösterge faiz oranı yüzde 6,25'ten yüzde 6,00'ya indirdi.

FAİZ ORANINI SABİT TUTAN MERKEZ BANKALARI

Macaristan Merkez Bankası (Nemzeti) yüzde 6,5 olan faiz oranını değiştirmedi.

Endonezya Merkez Bankası (BI), rupi ve ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarını üst üste üçüncü kez sabit tuttu.

Gürcistan Merkez Bankası (NBG), üst üste beşinci toplantısında da politika faizini değiştirmeme kararı aldı.

Tayland Merkez Bankası (BoT), bir önceki toplantısında piyasaları şaşırtan faiz indiriminin ardından, sabit tutma kararı aldı.

Çekya Merkez Bankası yüzde 4 olan faiz oranını değiştirmedi.

Tayvan Merkez Bankası iskonto faiz oranını yüzde 2,00 olarak korudu.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) piyasa beklentilerine paralel olarak faizi sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ana faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 4,75'te tuttu.

Çin Merkez Bankası (PBOC), ana gösterge kredi oranlarını değiştirmedi. Bir yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,1'de, beş yıllık oranı ise yüzde 3,6'da sabit tuttu.

Rusya Merkez Bankası, sürpriz bir kararla faizi değiştirmedi. Politika faiz oranı yüzde 21,00 olarak bırakıldı.

Norveç faiz oranını değiştirmedi, indirim sinyali verdi.

Paraguay Merkez Bankası, politika faizini değiştirmedi.

Kosta Rika Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi.

GÖZLER TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NDA

Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi. Merkez Bankası (MB) 2024 yılının son faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. MB geçen ay politika faiz kararını yüzde 50’de sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası faiz kararı öncesinde, yatırımcılar yatırımlarını yavaş yavaş güvenli limanlara çekmeye başladı. Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.