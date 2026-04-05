Geçen sene ağlatan kıvırcık bu yıl güldürdü! Fiyatı 30 TL'ye kadar çıktı

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) verilerine göre şubatta tarladan çıkış tanesi 16 lira olan kıvırcık marul, martta ortalama 28 liraya yükseldi.

Geçen yıl tarlada tanesi 5 liraya kadar düştüğü için üreticisine ettiren kıvırcık marul, bu yıl bahar aylarında 30 liraya kadar yükselince çiftçinin yüzü güldü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) verilerine göre şubatta tarladan çıkış tanesi 16 lira olan kıvırcık marul, martta ortalama 28 liraya yükseldi.
Şubatta market ve pazarlarda ortalama 50 liradan satılan marul, martta 80 lira ortalama fiyata ulaştı ve bazı noktalarda 100 liradan alıcı buldu.
Bursa Gürsu'dan çiftçi Rıza Altunbağ, geçen yıl 5 milyon TL zarar ettiğini, bu yıl ise 5 dönümlük seradan tanesi 30 liradan iyi kazandığını belirtti.
Altunbağ, marulun maliyetinin 7-8 lira olduğunu, geçen sene maliyet altında sattıklarını ancak bu sene iyi yükseldiğini söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) verilerine göre şubatta tarladan çıkış tanesi 16 lira olan kıvırcık marul, martta ortalama 28 liraya yükseldi. Şubatta market ve pazarlarda ortalama 50 liradan satılan marul, martta 80 lira ortalama fiyata ulaştı ve bazı noktalarda 100 liradan alıcı buldu. Geçen yıl düşük fiyatı nedeniyle üreticisine zarar ettiren kıvırcık marul, bu yıl tarlada 30 liradan satılınca eken çiftçilerin yüzü güldü.

'GEÇEN YIL 5 MİLYON TL ZARAR ETTİM'

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi çiftçilerinden Rıza Altunbağ kıvırcık marul hasadının sürdüğünü ve talebin çok iyi olduğunu anlattı. Geçen sene fiyatların düşüklüğünü vurgulayan ve 5 liraya bile satılamaz hale gelindiğini aktaran Altunbağ, "5 milyon zarar ettik. İnanılmaz bir kötü sene geçirdik. Bu sene hiç ummadığımız gibi gitti. Sezon başı yine kötü başladı ve 5-7 lira arasında açıldı. İlk partilerde zarar ettik ama ikinci patilerde zararı çıkardık, çok iyi gitti" dedi.

Altunbağ, 5 dönümlük seradan iyi kazandığını belirterek, "Seradan tanesi şu anda 30 lira. Bunun gibi diğer seralarımızda var. Maliyeti 7-8 liraydı geçen sene ve maliyet altında sattık. Şimdi iyi yükseldi ve sezon güzel gidiyor. Allah'a şükür güzel gitti ve iyi kazandık. Bizden markete, pazara, sofraya gidene kadar 70-80 lira oluyor" diye konuştu.

